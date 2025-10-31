Ezzel a technikával másodpercek alatt el tud aludni, állítja egy influenszer

A megfelelő hosszúságú és minőségű alvás kulcsfontosságú minden ember számára. A nem kielégítő pihenésnek súlyos következményei is lehetnek, mint például a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedése, és legyengülhet az immunrendszer is. Ha hosszú távon nem kezeljük a problémákat, cukorbetegség, depresszió és elhízás is kialakulhatnak.

Sok tipp és trükk létezik, most a Mirror szúrta ki egyet, amit a közösségi médiában tett közzé egy influenszer.

Heather Gordon az Instagramon osztott meg egy videót, amiben azt állítja, olyan módszert tud, amivel gyorsan el lehet aludni, és „mindig” működik.

A nő szerint a trükk akkor működik a legjobban, ha éjszaka közepén ébredsz fel, és nem tudsz visszaaludni, de azoknak is működhet, akiknek eleve segítségre van szükségük az elalváshoz. Gordon szerint csak annyit kell tenni, hogy becsukjuk a szemünket és elvégzünk néhány szemmozgást.

Csukott szemmel kell csinálnod, de nyitott szemmel is megmutatom. Nevetségesen fog kinézni. Amint felébredsz éjszaka, csináld ezt, és addig ismételd, amíg vissza nem alszol. Még soha nem bírtam ki két ciklusnál tovább anélkül, hogy elaludtam volna!

– mondta.

A módszer szerint tartsuk csukva a szemhéjainkat, először nézzünk felfelé, majd lefelé, ezutn balra, majd jobbra. Ezt követően körkörösen kell forgatni a szemet mindkét irányban, a végén pedig középre kell irányítani a szemgolyóinkat, mintha a bandzsítást imitálnánk. Ezeket a lépépseket addig kell ismételni, amíg el nem alszunk.

A poszthoz rengetegen hozzászóltak, a legtöbben hasznosnak értékelték a módszert, közülük sokan ki is próbálták már, és arról számoltak be, hogy működött a trükk.

„Ma reggel 5 óra körül csináltam, és tényleg működik” – írta egy komentelő.

Már a gyakorlat közben majdnem elaludtam!

– tette hozzá egy másik.

Volt olyan hozzászóló, akit már nem lepett meg a módszer.

„Tizenöt éves korom óta csinálom. Több mint 50 évvel ezelőtt olvastam erről a technikáról egy Reader’s Digestben. Teljesen működik” – írta egy kommentelő.