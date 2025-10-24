balogh edinaszabó simonsztárbox
Szabó Simon Balogh Edináról: Igazi harcos vagy és gyönyörűen bokszoltál… amúgy meg gyönyörű vagy

Sallak Dóra / RTL
admin Grósz Petra
2025. 10. 24. 10:28
Múlt vasárnap Balogh Edina és Kulcsár Edina is ringbe léptek a Sztárbox harmadik elődöntőjében. A találkozót Kulcsár nyerte meg, pontozással aratott győzelmet, így a szuperdöntőben ő küzd majd meg Gáspár Evelinnel a bajnoki övért.

Balogh Edina párja, Szabó Simon nemrég az Instagram-oldalán írt arról, hogyan látta a színésznőt az elmúlt hónapok alatt, amikor a bokszversenyre készült. Mint írja, emeli kalapját az előtt, amit Balogh és a csapata beletették a felkészülésbe.

Sokan azt hiszik, hogy ja, Sztárbox… odamennek, aztán püfölik egymást, a végén meg hazamennek, azt’ csókolom. Hát ez nem teljesen így van. Én tudom… mert majdnem minden reggel ott voltam, mikor indulnod kellett, és amikor hazaérkeztél. Megéltem, amikor jó élményekkel jöttél haza, és megéltem, mikor lesérülve vagy épp egy monoklival a szemed alatt. És bár erről senki nem beszél, de azt is megéltem, mikor rossz csuklóval, sérült combizmokkal te csak mentél. Szóval egy igazi harcos vagy, és gyönyörűen bokszoltál… amúgy meg gyönyörű vagy… 🤗

– dicsérte párját a színész, majd köszönetet mondott Balogh csapatának és mindenkinek, akik vigyáztak rá az elmúlt időszakban.

 

Szabó Simon (@aszabosimon) által megosztott bejegyzés


