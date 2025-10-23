Orbán Viktor TikTok-videójában Szabó Zsófi, Cooky és Vasvári Vivien is arra buzdítja a nézőket, hogy legyenek ott a Békemeneten

A Fidesz Békemenettel, a Tisza Nemzeti Menettel ünnepel október 23-án. Az eseményeket előben követjük a 24.hu-n.

Orbán Viktor miniszterelnök TikTok-oldalán a minap több videó is megjelent, ezeknek egyikében magyar celebek buzdítják arra a nézőket, hogy vegyenek részt a mai Békemeneten.

Ha eddig nem gondolkodtál azon, hogy ott legyél a Békemeneten, akkor most gondold át. A béke, az összeköt bennünket. Holnap ott leszek a Békemeneten, ti is legyetek ott, jó? Én biztos, hogy ott leszek. Holnap találkozunk a Kossuth téren. Várunk mindenkit sok szeretettel a Békemenetre, hogy együtt emlékezhessünk meg az ’56-os hősökről. Állj ki te is a békéért! Gyertek! Ott találkozunk!

– hangzik el a videóban az összefüggő szöveg, melynek részleteit Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Gyönczi Gábor, Cooky, Kucsera Gábor és Muri Enikő mondták el.

A Békemenetre Zalatnay Sarolta is nagyon szeretett volna elmenni, de lebetegedett, ezért csak üzenni tudott azoknak, akik ott lesznek: