orbán viktorbékemenetvasvari vivienszabó zsófi
Élet-Stílus

Orbán Viktor TikTok-videójában Szabó Zsófi, Cooky és Vasvári Vivien is arra buzdítja a nézőket, hogy legyenek ott a Békemeneten

SuperTV2, TV2 és Rácz Tamás / RTL
admin Grósz Petra
2025. 10. 23. 07:34
SuperTV2, TV2 és Rácz Tamás / RTL

A Fidesz Békemenettel, a Tisza Nemzeti Menettel ünnepel október 23-án. Az eseményeket előben követjük a 24.hu-n.

Orbán Viktor miniszterelnök TikTok-oldalán a minap több videó is megjelent, ezeknek egyikében magyar celebek buzdítják arra a nézőket, hogy vegyenek részt a mai Békemeneten.

Ha eddig nem gondolkodtál azon, hogy ott legyél a Békemeneten, akkor most gondold át. A béke, az összeköt bennünket. Holnap ott leszek a Békemeneten, ti is legyetek ott, jó? Én biztos, hogy ott leszek. Holnap találkozunk a Kossuth téren. Várunk mindenkit sok szeretettel a Békemenetre, hogy együtt emlékezhessünk meg az ’56-os hősökről. Állj ki te is a békéért! Gyertek! Ott találkozunk!

– hangzik el a videóban az összefüggő szöveg, melynek részleteit Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Gyönczi Gábor, Cooky, Kucsera Gábor és Muri Enikő mondták el.

@viktor_a_tiktokon Békemenet. Október 23. Ott találkozunk! 🇭🇺 #orbanviktor #békemenet #VasváriVivien #KucseraGábor #SzabóZsófi ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

A Békemenetre Zalatnay Sarolta is nagyon szeretett volna elmenni, de lebetegedett, ezért csak üzenni tudott azoknak, akik ott lesznek:

Kapcsolódó
Zalatnay Sarolta a Békemenetről: Lélekben ott leszek veletek!
Lebetegedett, pedig nagyon készült.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump: Töröltük a találkozót Putyinnal, nem érezzük helyénvalónak
Karácsony a Tiszát vádolja a Sziget megmentésének újabb elbukásával, Magyar szerint más a felelős
Házasság első látásra: újra oltár elé lépett egy korábbi évad szereplője
Zalatnay Sarolta a Békemenetről: Lélekben ott leszek veletek!
„A rendszerváltás óta nem volt ekkora tétje október 23-nak” – a Fidesz Békemenettel, a Tisza Nemzeti Menettel ünnepel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik