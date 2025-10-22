horváth gréta
Élet-Stílus

Horváth Gréta imádja a poloskákat: Van egy perverzióm, megdörzsölöm és megszagolom, mert imádom az illatát

TV2
admin Grósz Petra
2025. 10. 22. 16:55
TV2

Horváth Gréta a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében mesélt magáról személyes dolgokat. Egyebek mellett olyan szokásairól is beszélt, amiket szerinte a legtöbben undorítónak tartanak, ő mégis imádja ezeket. Elárulta például, hogy nagy poloskarajongó.

A bogárról beszélek. Nagyon szeretem, ahogy kinéz, nagyon szeretem a kis felépítését, tetszenek a lábai, imádom a hátán a mintát, tetszik, hogy különböző zöld színekben van. Valamiért én barátságosnak gondolom. Nem ölöm meg. Nem vagyok hajlandó bántani. Ordenáré, gusztustalan nagy pókot sem bántok, becápázom, becserkészem, kiviszem. A poloskát, azt megfogom, van egy perverzióm: megdörzsölöm és megszagolom, mert imádom a poloska illatát. Na, szerintem itt mondod azt, hogy milyen gusztustalan vagyok. Nekem a poloskának jó illata van

osztotta meg követőivel az influenszer, majd azt is elárulta, hogy imád belsőségeket fogyasztani, noha ezt sokan nem néznék ki belőle.

Minden olyan kaját szeretek, amit a 2 méter magas, ordenáré csávók esznek

fogalmazott Horváth, akiről legutóbb akkor írtunk, amikor tavasszal megmászta a marokkói Túbkál-hegycsúcsot.

Kapcsolódó
Horváth Gréta megmászta a marokkói Túbkál-hegycsúcsot
4167 méter magasan járt az influenszer.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A békecsúcs elnapolása szembemegy mindennel, amit Orbán Viktor állított a békéről
„Ez az eset nem csupán személyes ügy” – lemondott a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke
Egyre rejtélyesebb, miért mondott le Varga Mihály az egyetemi kuratórium éléről
Szijjártó a Trump-Putyin találkozóról: Még nem tűzték ki a dátumot, tehát nem értem, hogy mit jelent a halasztás
A békecsúcs elnapolása szembemegy mindennel, amit Orbán Viktor állított a békéről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik