Lassan két hete van szökésben a jászberényi tarajos sül: az állatkert a lakosság segítégét kéri

A Facebookon kér segítséget a Jászberényi Állat- és Növénykert egy szökésben lévő tarajos sül kézre kerítéséhez. Két sül még október 7-én szökött meg az állatkertből. Bár egyiküket még aznap este megtalálták, a másikat nem találják „az azonban már bebizonyosodott, hogy a másik sült nem lopták el, hanem az állatkerten kívül kószál” – írják.

A szökésben lévő sült október 11-én éjjel látták utoljára, mire azonban a keresők a helyszínre értek, már csak a lábnyomait találták és a keresőkutyák is elveszítették a nyomot. Az állatkert szerint, mivel éppen intenzív gépi mezőgazdasági munkák folynak, biztos, hogy a sül nem huzamosabb ideig marad egy konkrét helyen.

Az állatkert azt kéri, hogy aki látja az állatot, lehetőleg azonnal jelezze az állatkert telefonszámán, vagy a 06306865507-as mobilszámon.