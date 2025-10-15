Házasság első látásra: „Olyannak tűnt, mint a leszakadt vagonajtó” – barátai nem voltak elragadtatva Miló Viki vőlegényétől

A héten vette kezdetét a TV2-n a Házasság első látásra új évada. A műsor kedd esti adásában Miló Viki is férjhez ment, egy 49 éves, Janicsek Attila nevű sales manager felesége lett. A vőlegény láttán a násznép Miló Vikihez tartozó oldala nem volt maradéktalanul elégedett, voltak, akik szerint Attila slamposan jelent meg az esküvőn.

Aki az esküvőjére így jön el… Én most azon gondolkoztam, hogy amikor a Viki bejön két edzés között hozzánk egy melegítőben, akkor is decensebb

– jelentette ki a násznép egy tagja, a bokszoló egyik Feri nevű barátja pedig későbbi miniintejújában úgy fogalmazott:

Egy kicsit olyannak tűnt, mint a leszakadt vagonajtó. Alapvetően lehetett volna egy kicsit elegánsabb, sármosabb. Ez a kigombolt inges, macsó-fiús, ahhoz ő már egy kicsit idősebbecske szerintem.

Feri később azt is megjegyezte, reméli, hogy ő 53 évesen nem néz ki ilyen öregnek.

A násznép között egyébként a ValóVilág egyik korábbi szereplője, VV Piros is feltűnt, aki azt mondta, az ő ízlése szerint „Attila tényleg egy 10/2, viszont a Viki lehet, hogy lát benne valamit, és ez a lényeg”, de ő akkor is egy másfajta férfit tudna elképzelni az ökölvívó mellé.

Noha a szerettei közül nem mindenkinek volt szimpatikus a vőlegénye, Miló Viki az oltárhoz érve elégedett volt, még azt is közölte a férfival, hogy csalódott, amiért nincs gyereke, de majd csinálnak. Miután mindketten igent mondtak, szájra puszival pecsételték meg a házasságkötésüket, később pedig egy csók is elcsattant közöttük. Utóbbival kapcsolatban Miló Viki a nászéjszaka előtt elmondta férjének, hogy neki már ez is sok volt, és a további intimitáshoz időre van szüksége.

Persze, abszolút, előttünk az egész élet!

– nyugtázta a hallottakat Attila, aki egyébként a vacsora közben felhívta édesanyját, hogy bemutassa neki a menyasszonyát, az újdonsült anyós pedig nagyon megörült, amikor megtudta, hogy Miló Viki lett a menye, akit rendszeresen szokott nézni a tévében, és „nagyon ismeri”.

