Az Árulók: újabb gyilkost fogtak a kastélyban

Egyetlen eredetileg kijelölt gyilkos sincs már versenyben Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című RTL-es krimirealityben. A kedd esti adásban Péterfy Borit is kiszavazták az ártatlanok, aki egy búcsúverssel is készült.

Rohadt mérges vagyok rátok, mert már csak két nap volt a célig. Szerintem nagyon-nagyon jól nyomoztam. Írtam azért egy búcsúverset: »Valaki igaz, valaki hamis, ha vak embert követtek, lehet, hogy szakadékba visz…« És hát, mi más, gyerekek, jó reggelt, áruló voltam! Várom a tapsokat, köszönöm szépem!

– hajolt meg játékostársai előtt, akik ujjongva tapsolták meg őt.

A kerekasztalnál Hajnóczy Soma is Péterfy Bori nevét írta fel. A bűvészt korábban az énekes-színésznő választotta maga mellé árulónak, miután eredetileg kijelölt társait, Hajdú Pétert és Korom Gábort is kiszavazták. Hajnóczynak most szintén meg kellett zsarolnia valakit, hogy vagy csatlakozik hozzá, vagy meghal. Választása Veiszer Alindára esett, aki be is állt az árulók közé.