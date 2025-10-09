Az Árulók: Korom Gábor lelepleződött, új gyilkos vette át a helyét

Gyilkost fogtak a szereplők Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legutóbbi adásában. A nap végére kialakult káoszban ugyan majdnem mindenki megfeledkezett a gyanúba keveredett Korom Gáborról, Kiss László biztos volt a kutyás szakember áruló mibenlétében, amit vádbeszédében hosszan ki is fejtett – hangsúlyozva, hogy bár Korom kiejtette a gyilkos Hajdú Pétert, az árulók nem álltak ezért bosszút rajta, pedig védettsége sem volt, tehát egynek kell lennie közülük.

Végül, de nem utolsó sorban itt van velünk Hajdú Péter öröksége, a »Te is fiam, Brutus?«. A Péter agyvérzés közeli állapotban, de legalábbis nagyon ideges állapotban ment ki oda az igazság körébe, szerintem ő arra volt nagyon ideges, aki árulótársként őt elárulta. Gábor, nekem te áruló vagy

– jelentette ki a csillagász, aki így sikeresen kiejtette a játékból a kutyás szakembert.

A fogásnak Péterfy Bori is örült: mindkét nehéz természetű gyilkostársától megszabadult, és új árulót választhatott maga mellé. A konklávén

Hajnóczy Somát hívta meg, hogy csatlakozzon hozzá gyilkosként, aki boldogan rá is bólintott az ajánlatra.