Vásáry André búcsúzott a Sztárban Sztár All Starstól

A legnagyobb showman című film balladáját előadó Vásáry André és a Ganxsta Zolee bőrébe bújt Vastag Csaba között dőlt el a múlt vasárnapi Sztárban Sztár All Stars kiesője. A villámszavazásban kizárólag a nézők szavaztak, ennek eredménye az lett, hogy a veszélyzónából Vastag jutott tovább, ami egyben azt is jelenti: Vásáry számára véget ért a verseny.

Az énekes utóbb elmondta: megérezte kiesését, azt jósolta magának, hogy vagy a mostani, vagy a következő adásban távozik majd. Utolsó produkcióját méltó befejezésnek tartja, ebből alább mutatunk is egy részletet: