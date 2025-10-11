autóautóbalesetbalesetbenzinkút
Betolta az előtte álló autót a benzinkút shopjába – videón a Pest vármegyei baleset

24.hu
2025. 10. 11. 19:11
Az Audi sofőrjének csupán 65 ezer forint helyszíni bírságot kellett fizetnie.

Egy kifejezetten hátborzongató jelenetet örökítettek meg nemrégiben egy meg nem nevezett Pest vármegyei benzinkút biztonsági kamerái. A Pest vármegyei rendőrség által megosztott felvételeken ugyanis az látható, ahogy egy Audi SUV hátulról nekimegy a töltőállomás egyik kútoszlopánál álló Seat Alhambrának, és nagy sebességgel betolja a benzinkút shopjába.

Az ütközés hatására a Seat menet közben maga alá gyűrte a zárt eladótér bejáratánál álló hűtőládát, majd áttörte az üvegfalat, odabent pedig még a polcrendszer egy részét is lerombolta. A kezdetben az Audi mellett, a nyitott bal hátsó ajtó közelében állóknak szerencséjük volt, mert egyikük másodpercekkel az ütközés előtt ment át a két autó közt, de végül nem ütötte el az autó.

Az RTL Híradó riportjából azóta további részletek is kiderültek a rendőrség Facebook-oldalán megosztott videóban látható balesetről.

A baleset az M5-ös autópálya egyik OMV-kútjánál történt még augusztus elején. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett.

A balesetet okozó Audit egy 52 éves, macedón állampolgárságú nő vezette, aki a rendőröknek elismerte, hogy hibázott, és azzal magyarázta az életveszélyes manőverét, hogy előtte megijedt valamitől, és véletlenül a fék helyett a gázra lépett.

A kiérkező rendőrök a nőt végül 65 ezer forint helyszíni bírság megfizetésére kötelezték.

Az RTL az OMV-t is megkereste, hogy megtudják, mekkora anyagi káruk keletkezett a baleset miatt, de a cég ezt a kérdésüket nem válaszolta meg. Helyette azt közölték, hogy mindenben együttműködtek a hatóságokkal.

