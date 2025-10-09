Tíz éve még senki nem gondolta, hogy gasztronómiai élményben lesz része a benzinkúton

Mi köti össze a hajnal óta úton lévő kamionsofőrt, a Balatonra utazó nagycsaládot, a reggeli csúcsban munkába siető gyakornokot, a hazafelé tartó, megfáradt fesztiválozókat és a reptérre igyekvő üzletembert?

Nem, ez nem egy vicc kezdete – bár az is lehetne. A közös bennük az, hogy tíz éve, bárhol is járnak az országban, mindig számíthatnak a Fresh Cornerre.

Egy biztos pont az úton

Az elmúlt évtizedben a Fresh Corner több lett egy szimpla út menti megállónál – biztos pont lett, ahol mindig vár minket egy jó kávé, valami finom harapnivaló; egy tiszta, rendezett hely, ahol meg lehet pihenni egy pár percre.

A MOL 2015-ben nyitotta meg első Fresh Corner üzletét Budapesten, azzal a céllal, hogy új szintre emelje a töltőállomások vendéglátását. A hot-dog hamar a vásárlók kedvencévé vált, így alig két év alatt megduplázódott a kínálat. A kávéválaszték, a szendvicsek, péksütemények és melegételek folyamatos bővülése pedig azt jelezte: az embereknek igényük van a minőségre, még útközben is.

A következő években folyamatos volt a terjeszkedés:

2018-ban elindult az első önálló Fresh Corner Café a fővárosban.

2019 óta fesztiválokon is jelen van a márka food truckkal és tuktukkal.

2021-ben a MOL megvásárolta a Marché éttermeket, amelyek Fresh Corner Restaurant néven működtek tovább.

2024 óta a híres benzinkutas Pick hot-dog kolbász már a hazai élelmiszerláncok kínálatában is megtalálható.

2025-től már nem csak az autósok, de a vasúttal közlekedők is élvezhetik a Fresh Corner kínálatát

A Fresh Corner nemcsak követője, hanem alakítója is lett a hazai fogyasztói szokásoknak – és ezt a számok is igazolják.

Mennyi az annyi számokban – és emberekben mérve

Fennállásának tíz éve alatt a Fresh Corner a vendéglátói szektor meghatározó szereplője lett. Ma már több mint 1300 egységgel működik – ezzel a régió egyik legnagyobb ilyen jellegű hálózata.

2024-ben 65 millió csésze kávé fogyott regionálisan az egyes üzletekben – ez azt jelenti, hogy minden egyes másodpercben két ember döntött úgy, hogy a Fresh Cornerben kezdi, folytatja vagy éppen zárja a napját egy jó kávéval. Ehhez jött még 43 millió hot-dog, amit megvásároltak a múlt év során. Az idei évben pedig már az első három negyedévben közel 50 millió kávé és 34 millió hot-dog eladás történt.

A fogyasztás különösen látványos Magyarország legforgalmasabb egységében, a hatvani MOL-kúton: ott tavaly több mint 200 ezer kávé és ugyanennyi hot-dog fogyott el – ez napi több száz embert jelent, akik nem csak tankolni álltak meg az M3-as autópályán.

Ezek a számok markáns változást jeleznek a fogyasztói szokásokban: a gyors, mégis minőségi étkezés iránti igény megnőtt – nemcsak az autósok, hanem az irodai dolgozók, a diákok és a városi lakók körében is. Ebben a folyamatban a Fresh Corner nem csupán alkalmazkodott a változó igényekhez, hanem aktívan formálta is a trendeket, méghozzá azzal, hogy elérhetővé tette a minőséget ott, ahol korábban erre nem volt lehetőség.

Nincs megállás, folyamatos a fejlődés

A Fresh Corner tíz éve nemcsak egy sikeres márka története, hanem annak a szemléletváltásnak a bizonyítéka, amely a MOL-t az üzemanyag-kiskereskedelemből a jövő mobilitási és fogyasztói igényeit kiszolgáló szolgáltatóvá formálja

– mondta Ratatics Péter, a MOL-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója.

A MOL SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájának részeként a Fresh Corner célkitűzése, hogy a jövőben ott kínáljon minőségi szolgáltatást, ahol az embereknek valóban szüksége van rá – a töltőállomásokon kívül a városi csomópontokon, vasútállomásokon, reptereken és egyetemi kampuszokon.

Ennek a terjeszkedésnek részeként nemrég új egységek nyíltak Budapesten a Nyugati és Déli pályaudvaron. A gyors kiszolgálásra optimalizált kioszkok kínálata szinte megegyezik a töltőállomásokon elérhető Fresh Corner szortimenttel: kávé, hot-dog, pizza wrap, friss szendvicsek és péksütemények várják az utazókat indulás előtt vagy érkezés után.

Mindezen túl a MOL – tovább erősítve a márka társadalmi jelenlétét a mindennapokban – tízéves tapasztalata és a fogyasztói visszajelzések alapján megalkotta a Fresh Corner 2.0-t. Az új koncepció célja, hogy még inkább igazodjon a vásárlói elvárásokhoz és trendekhez. Ennek érdekében letisztult, fenntarthatóbb és modern belső tereket hoznak létre és még intenzívebb gasztronómiai élményt kínálnak a vendégeknek.

Az első Fresh Corner 2.0 egység a napokban nyílt meg Budaörsön, a Garibaldi úton a márka 10. születésnapjára időzítve. A következő időszakban a megújulás több közép-kelet-európai országban is elindul, Csehországtól Románián át Lengyelországig.

Születésnapi meglepetések

A tízéves évforduló alkalmából a Fresh Corner országos kampányt indít: október 10-én minden kávé mellé ajándék normál hot-dog jár, a Pizza Wrap pedig féláron kapható a MOL Move applikáció használata esetén.

A nagy nap után sem maradunk kedvezmények nélkül: egészen november 2-ig különleges ajánlatok várják a vásárlókat országszerte a MOL Move appal. Ebben a bő három hetes időszakban például XXL hot-dogot kaphatunk egy normál hot-dog áráért és 25% kedvezménnyel vásárolhatunk Lindt pisztáciás lattét.

Az elmúlt tíz év alatt milliók fordultak meg a Fresh Cornerben, legyen szó akár egy reggeli kávéról munkába rohanás közben, egy hot-dogról a családi nyaralásra tartva, vagy egy szendvicsről, amit még pont sikerül beszerezni a vonat indulása előtti percekben.

Ahogy Ratatics Péter ügyvezető igazgató fogalmazott:

A Fresh Corner ma már jóval több, mint egy töltőállomási márka: egy modern, mozgásban lévő életforma társa.

A tízéves jubileum tehát nem lezárás, hanem egy új fejezet kezdete – új helyszíneken, új formában, de a megszokott minőséggel.