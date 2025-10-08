Magyarországon a 65 éven felüliek körében a halálozások nem kevesebb mint 60 százalékát okozzák szívproblémák, ezért is fontos, hogy 45 év felett mindenki részt vegyen szűrővizsgálaton. Szeptember 29-én, a Szív világnapja alkalmából Katz Dávid is így tett, életében először. Miután a 24.hu riportere Dr. Bokori Györggyel, az Affidea Magyarország kardiológusával átbeszélte kórtörténetét, elvégeztek rajta egy szívultrahangot és terheléses vizsgálatot. Ezt követően Katz Dávid ismét mikrofont ragadott és az utca embereit kérdezgette arról, mennyit tudnak a szív és érrendszer problémákról. Hogyha kíváncsi vagy arra, naponta hány lépés csökkenti jelentősen a szívbetegség kockázatát, vagy mi nem minősül a nők esetén rizikófaktornak, nézd meg a videót. Az Affidea Magyarország szeptember 29-én a szív világnapja alkalmából éjszaka több épületet is piros fénnyel világított ki, hogy felhívja arra figyelmet, a szív egészsége mindannyiunk közös ügye.
Élet-Stílus
Minden kiderült Katz Dávid szívéről
2025. 10. 08. 10:01
Friss
NépszerűÖsszes
- 10:38 Négy munkás meghalt egy madridi házomlásban
- 10:33 Beköltözési szigor a nógrádi faluban: a polgármestere elhintette, hogy azért van egy kiskapu
- 10:33 Mikor érdemes téli gumira váltani?
- 10:28 Hatalmas nevek merültek fel a Szemtől szemben folytatása körül
- 10:25 „Este még zokogtam, reggel pedig mosolyogva vígjátékot forgattam” – Kárpáti Rebeka mélyponton volt a Legénybúcsú forgatásának idején
- 10:23 Zuglói lottózó kirablásával vádolt férfi: Kártyán nyertem a fegyvert, és megélhetésre kellett a pénz
- 10:22 Az NGM-nek a nem túl fényes inflációs adatokról is a Tisza jutott eszébe, háromszor is
- 10:19 Novak Djokovic úgy kimerült a hőségben, hogy meccse után elterült a földön
- 10:13 Tagadják bűnösségüket a letartóztatott budapesti főorvosok – mutatjuk, mivel védekeznek
- 10:06 Négy vidéki nagyvárosban indult el a Mol Limo
- 10:01 Minden kiderült Katz Dávid szívéről
- 09:58 Óriási újítás jelent meg a ChatGPT-ben, de Európának még várnia kell
- 09:56 Újabb Gáza felé tartó segélyszállító flottát állított meg Izrael
- 09:28 Mexikótól Fehérvárig – Mezey György munkássága képekben
- 09:23 Őszi meteorhullás: érdemes lesz októberben az éjszakai égre nézni
- 08:08 Ázsia Expressz: „Ide visszajövök Székivel, és fölnyalatom vele” – Barnai Juditnak nyilvános illemhelyen kellett takarítania Curtis miatt
- 20:24 Vasvári Vivient arról kérdezték, bevállalna-e egy ötödik babát: Ez nem is kérdés, hiszen rajta vagyunk a kistesón
- 21:06 „Ő a kedvenc kismajmom, de ha van 2500 dollárod, akár most leturmixolom neked!” – egy brutális állatkínzási ügy és a pszichológiai háttere
- 07:02 Balatoni üdülőt vett az államtól Balog Zoltán egyházkerülete
- 19:03 Csemer Boglárka az édesanyja függőségéről: Hazamentem a suliból, bökdöstem az ujjammal, hogy anyu, anyu, és se kép, se hang
- 06:57 Agyonlőttek egy amerikai kamaszt, mert összetévesztették egy mókussal
- 09:28 Mexikótól Fehérvárig – Mezey György munkássága képekben
- 08:48 Elképesztő felvételeken az év első szuperholdja
- 07:37 Egy év felfüggesztettet kapott Herczeg Zoltán a drogügye miatt
- 09:20 Meglepőt húzott az MBH Bank: lepattintotta egészségpénztárát és nyugdíjpénztárát
„Ő a kedvenc kismajmom, de ha van 2500 dollárod, akár most leturmixolom neked!” – egy brutális állatkínzási ügy és a pszichológiai háttere
Vasvári Vivient arról kérdezték, bevállalna-e egy ötödik babát: Ez nem is kérdés, hiszen rajta vagyunk a kistesón
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!