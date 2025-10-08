Minden kiderült Katz Dávid szívéről

Magyarországon a 65 éven felüliek körében a halálozások nem kevesebb mint 60 százalékát okozzák szívproblémák, ezért is fontos, hogy 45 év felett mindenki részt vegyen szűrővizsgálaton. Szeptember 29-én, a Szív világnapja alkalmából Katz Dávid is így tett, életében először. Miután a 24.hu riportere Dr. Bokori Györggyel, az Affidea Magyarország kardiológusával átbeszélte kórtörténetét, elvégeztek rajta egy szívultrahangot és terheléses vizsgálatot. Ezt követően Katz Dávid ismét mikrofont ragadott és az utca embereit kérdezgette arról, mennyit tudnak a szív és érrendszer problémákról. Hogyha kíváncsi vagy arra, naponta hány lépés csökkenti jelentősen a szívbetegség kockázatát, vagy mi nem minősül a nők esetén rizikófaktornak, nézd meg a videót. Az Affidea Magyarország szeptember 29-én a szív világnapja alkalmából éjszaka több épületet is piros fénnyel világított ki, hogy felhívja arra figyelmet, a szív egészsége mindannyiunk közös ügye.

A videó az Affidea Magyarország támogatásával készült.