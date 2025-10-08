szűrésszív világnapja
Élet-Stílus

Minden kiderült Katz Dávid szívéről

Hirdetés
2025. 10. 08. 10:01

Magyarországon a 65 éven felüliek körében a halálozások nem kevesebb mint 60 százalékát okozzák szívproblémák, ezért is fontos, hogy 45 év felett mindenki részt vegyen szűrővizsgálaton. Szeptember 29-én, a Szív világnapja alkalmából Katz Dávid is így tett, életében először. Miután a 24.hu riportere Dr. Bokori Györggyel, az Affidea Magyarország kardiológusával átbeszélte kórtörténetét, elvégeztek rajta egy szívultrahangot és terheléses vizsgálatot. Ezt követően Katz Dávid ismét mikrofont ragadott és az utca embereit kérdezgette arról, mennyit tudnak a szív és érrendszer problémákról. Hogyha kíváncsi vagy arra, naponta hány lépés csökkenti jelentősen a szívbetegség kockázatát, vagy mi nem minősül a nők esetén rizikófaktornak, nézd meg a videót. Az Affidea Magyarország szeptember 29-én a szív világnapja alkalmából éjszaka több épületet is piros fénnyel világított ki, hogy felhívja arra figyelmet, a szív egészsége mindannyiunk közös ügye.

A videó az Affidea Magyarország támogatásával készült.

Friss

Népszerű

Összes
Balatoni üdülőt vett az államtól Balog Zoltán egyházkerülete
„Ő a kedvenc kismajmom, de ha van 2500 dollárod, akár most leturmixolom neked!” – egy brutális állatkínzási ügy és a pszichológiai háttere
Vasvári Vivient arról kérdezték, bevállalna-e egy ötödik babát: Ez nem is kérdés, hiszen rajta vagyunk a kistesón
Csemer Boglárka az édesanyja függőségéről: Hazamentem a suliból, bökdöstem az ujjammal, hogy anyu, anyu, és se kép, se hang
Veszélybe került a januári 13 százalékos minimálbér-emelés
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik