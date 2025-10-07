Vasvári Vivient arról kérdezték, bevállalna-e egy ötödik babát: Ez nem is kérdés, hiszen rajta vagyunk a kistesón

Vasvári Vivien áprilisban adott életet negyedik gyerekének, aki a Bodnár Liam nevet kapta. Amikor még nem tudták a kicsi nemét, az édesanya azt mondta, ha megint fiút vár, újra szülni fog, hátha születik még egy kislánya. Ezen álláspontja azóta sem változott a családbővítést illetően.

Az influenszer nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történeben indított kérdezz-feleleket, melynek alkalmával azt a kérdést is megkapta, vállalna-e még egy gyereket.

Persze, ez nem is kérdés, hiszen rajta vagyunk a kistesón. Csak idő kérdése… Erről már sokszor írtam korábban is, hiszen nagyon szeretnénk még egy babát. Valószínűleg ő lesz a családunk legkisebb és egyben utolsó gyermeke, de hihetetlen érzés, mennyire várjuk a pillanatot

– válaszolta Vasvári, aki férjével, Bodnár Zsigmonddal jelenleg hat gyereket nevel együtt. Két közös fiuk született, korábbi kapcsolataikból pedig mindkettőjüknek van egy-egy lánya és egy-egy fia.