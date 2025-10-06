Elképesztő akciókkal robbant az ALDI

Extra kupon, extra segítség a nyugdíjasoknak

Az ALDI-ban november 30-ig 1000 forintos kupon* jár minden olyan vásárlás után, ami eléri a 8000 forintot, és a fizetéshez – akár csak részben – nyugdíjas élelmiszer-utalványt is felhasználnak. Az extra 1000 forintos kupon az országban bármelyik ALDI-ban bármire beváltható, akciós és nem élelmiszer jellegű termékekre is! A kupon egészen 2026. január 31-ig felhasználható, minimum költési határ nélkül! Az ALDI-ban a nyugdíjas élelmiszer-utalványok megtervezett beváltásával és a kuponokkal hónapokkal előre számolhat és spórolhat a családi kassza.

Nyolc év – nyolc százalék: különleges kedvezménnyel kedveskedik az ALDI Utazás

Az ALDI Utazás 8. születésnapját rendkívüli ajánlattal teszi emlékezetessé. Az utazni vágyók 8 %-os kedvezménnyel** foglalhatják le a megjelölt utakat a 08HAPPY25 kuponkód használatával, október 1. és 31. között. A kínálatban a városlátogatásoktól a klasszikus nyaralásokon át egészen a síutakig minden megtalálható. A népszerű közeli célpontok – például Horvátország, Olaszország vagy Ausztria – mellett különlegesebb utak is elérhetőek. A kedvezménnyel akár New Yorkba is el lehet jutni, de választhatóak tengeri hajóutak és olyan izgalmas célpontok is, mint például Izland. Most igazán érdemes megnézni az ALDI Utazás születésnapi ajánlatait.

Az ALDI nem csak a mindennapokhoz nyújt segítséget, elérhetőbbé teszi a nagyobb kalandokat is.

*A kupont beváltó személy automatikusan elfogadja a promóciós szabályzatot, amely az aldi.hu weboldalon található. Személyenként és vásárlásonként 8000 forintot elérő vásárlás esetén 1 darab 1000 forint értékű kupon adható, amennyiben a végösszeg kiegyenlítése részben vagy egészben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal történik. A kupon 2026. január 31-ig váltható be az ALDI bármely magyarországi üzletében. Személyenként és vásárlásonként kizárólag egy kupon használható fel. A kupon készpénzre nem váltható, a kuponból készpénzt visszaadni nem áll módunkban. A kupon bármilyen típusú sokszorosítása tilos.

**Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi utazás és jelen promóció szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO – 000082). A kedvezmény kizárólag a 2025. október 1-31. között újonnan lefoglalt és jelen promócióban résztvevő utazásokra érvényesíthető. A kedvezmény az ALDI Utazás fizetési felületén keresztül kerül levonásra a 08HAPPY25 kuponkód megadása után. A kupon foglalásonként egyszer váltható be és más kedvezményekkel, akciókkal, promóciókkal nem összevonható. A kedvezmény készpénzre nem váltható, valamint részbeni beváltásra nincs lehetőség. A tájékoztatás nem teljes körű, további információ: aldi-utazas.hu. Az itt megjelenített képek csak illusztrációk.