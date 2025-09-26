lisaesküvőpizzarendelés
Pizzát rendeltek az esküvőre, a menyasszony nem díjazta az ötletet

2025. 09. 26. 21:00
Fél órát kellett volna még várniuk a vendégeknek, de nem bírták ki.

Néhány vendég belerondított egy nő élete egyik legszebb napjába azzal, hogy pizzát rendeltek az esküvőjén – írja az Indy100. Az egyik meghívott, Lisa a TikTokon osztotta meg a történetet a követőivel, azért is, hogy megtudja, mit gondolnak az esetről.

A nő elmondta, 12 órakor kezdődött az esküvő, de este 8-kor még mindig nem szolgálták fel nekik az ételeket, vásárolni pedig semmit nem lehetett a helyszínen. Lisa és egyik barátja nem viselték jól a helyzetet, úgy döntöttek, hogy rendelnek egy pizzát, amit aztán másokkal is megosztanak. Végül így tettek, és az esküvőn be is tömték mindet. A menyasszony rendkívül „kínosnak” nevezte az esetet, és azt mondta, a vendégeknek mindössze 30 percet kellett volna várniuk, és felszolgálták volna a fogásokat.

Lisa kikérte a követői véleményét is, a videóhoz hozzászólok viszont megosztottak voltak, egyesek szerint teljesen érthető volt, hogy pizzát rendeltek ennyi idő után, de sokan azzal érveltek, hogy nem a rendelés volt udvariatlan, hanem az, hogy az asztalnál ették meg.

Nem kellett volna megenned ott bent! Ki kellett volna menned és ott elfogyasztani a barátoddal!

– írta egy kommentelő, akivel többen egyetértettek. Volt, aki azt írta, hogy nem lett volna probléma, ha titokban majszolták volna el a pizzát.

Olyanok is hozzászóltak a videóhoz, akik szerint logikus választás volt az ételrendelés.

„Nem törődtek a vendégeikkel. Nyolc óra étel nélkül felháborító!” – írta egy felhasználó.

