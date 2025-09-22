Két centin múlt, hogy ne büntessék meg a brit diákot

Egy brit anya kivette a gyerekét az iskolából, miután megbüntették a lányát a megengedettnél két centivel rövidebb szoknyája miatt – írja a Mirror.

Cola Glenny elmondása szerint szeptember 15-én könnyek között hívta fel a lánya, Pearl, mert egész nap elkülönítették az iskola egyik termében, miután a tanárok egyenruha-ellenőrzést tartottak, és azt találták, hogy a kislány szoknyája rövidebb volt a megengedettnél. A Hundred of Hoo Akadémia szabályzata szerint a szoknya szegélye és a térd között maximum 6 centiméter lehet, míg a 12 éves Pearl esetében a különbség 8 centiméter volt.

A 34 éves anya szerint a gyerekét azért különítették el,

Mert túl rövid volt a szoknyája, és ez idő alatt nem ehetett és nem ihatott. Szörnyű volt. Elég magabiztos lány, szóval soha nem kapok tőle ilyen telefonhívásokat. Hisztérikus volt, nem igazán hallottam, mit mond, ezért pánikba estem

– mesélte Glenny.

Habár az anya egyetért az iskolai dress code-dal, miután sok lány szoknyáját ő is nagyon rövidnek tartja, azt nem érti, hogy miért kell megalázni a diákokat, főleg, ha okot sem adnak rá – szerinte ha ennél nagyobb mértet vesz fel a lánya, az lecsúszik a derekánál és kilátszik az alsóneműje. Pearlt az anyja kivette az iskolából, és ezután magántanulóként folytatja, de állítólag több más szülő is így tett, miután már a kapuban vonalzóval mérik a gyerekek szoknyáját, és akinek nem elég hosszú, azt hazaküldik.

Szerintem túl messzire mennek az egyenruha dologgal. Annyi lány sírt, és én csak arra gondoltam: »Hogyan lehet megalázni ezeket a fiatal lányokat egy szoknya miatt, amit a szüleik vettek nekik?«

– mondta az anya, aki egy katonai táborhoz hasonlította az iskolát.

Az iskola kitart az egyenruhákra vonatkozó szabályok mellett, de azt tagadják, hogy vonalzókat használtak az ellenőrzéshez.

„A világos, egységes normák segítenek a diákoknak megérteni, mennyire fontos professzionálisan bemutatkozni. Ez egy olyan készség, amely az iskolán túl, a továbbtanulásban és a munkahelyen is segíteni fogja őket” – nyilatkozta az iskola szóvivője.

Hozzátették, az általuk világosnak ítélt szabályokról több levélben is tájékoztatták a szülőket és a megfelelő egyenruhák kiválasztásához minden segítséget megadnak. A szabályozások persze minden iskolában eltérőek lehetnek, valahol például azért büntettek meg egy szintén 12 éves kislányt, mert túl hosszú volt a szoknyája.