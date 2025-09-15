Így együnk, ha pótolni szeretnénk a vasat (x)

A vas az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetünkben: kulcsszerepe van az oxigénszállításban, az energiatermelésben és az immunrendszer működésében. Mégis előfordul, hogy vashiány alakul ki azoknál is, akik vasban gazdagon étkeznek. Nem biztos ugyanis, hogy amit beviszünk, az a szükséges mennyiségben fel is tud szívódni az értékes nyomelemből – és ennek sokszor az étrendünk az oka.

A vas két arca

A vasnak két formája létezik. Az úgynevezett hemvas állati eredetű forrásokban – például vörös húsokban, májban, halban, baromfiban – található, és a szervezet számára „készen” érkezik: hemoglobin- vagy mioglobin-molekulához kötve. Ez a kötés megkönnyíti a bélrendszer számára a hasznosítást, ráadásul a hemvas felszívódását az étkezés egyéb összetevői nem nagyon befolyásolják. Ezért különösen értékes forrás a magas vasigényűek számára, például a sportolóknak, kismamáknak vagy a rendszeres véradóknak.

A nemhemvas ezzel szemben főleg növényi eredetű ételekben – például hüvelyesekben, gabonafélékben, magvakban, zöld leveles zöldségekben – található. Ez a forma nincs fehérjéhez kötve, ezért a szervezet nehezebben hasznosítja, és felszívódását nagymértékben befolyásolják az étrend más összetevői. Van néhány, ami kifejezetten segíti, és van sok, ami komolyan gátolja a beépülését.

Így támogathatjuk a vasfelszívódást

A vas legismertebb „barátja” a C-vitamin, amely kémiai átalakítással oldható formába hozza a nemhemvasat, így a szervezet könnyebben tudja felvenni azt. Egy adag spenóthoz például érdemes paprikát enni, hüvelyesek mellé pedig egy pohár narancslevet inni. Az állati fehérjék – hús, hal – szintén segítenek: még a növényi vasforrások mellett is javítják a hasznosulást. Ezek mellett a brokkoliban, tojásban, avokádóban található folsav vagy a béta-karotin is támogatja a vasfelszívódást – utóbbit könnyen megtaláljuk a narancssárga zöldségekben és gyümölcsökben (például a répában, a sütőtökben, az édesburgonyában, a mangóban vagy a narancsban).

Kerülendő párosítások

A vasfelszívódást gátló vegyületek listája ennél jóval hosszabb. A fitinsav, amely a gabonafélékben, hüvelyesekben, magvakban fordul elő, megköti a vasat, és így megakadályozza, hogy a bélrendszer felvegye azt. Hasonló a helyzet a kalciummal és a magnéziummal, amely a nemhemvas felszívódását jelentősen ronthatja. A spenótban található oxálsav ugyancsak nem előnyös a vasfelszívódás szempontjából, így nemcsak a nagymértékű tejfogyasztással, hanem a zöld smoothie-kkal is érdemes vigyázni. A kávéban és a teában található tanninok, valamint a vörösborban és egyes gyümölcsökben lévő polifenolok szintén visszafogják a vas beépülését.

Az időzítés lehet a kulcs

Mindez nem jelenti azt, hogy le kell mondani a kávéról, a tejről vagy a gabonáról. Elég, ha odafigyelünk az időzítésre: a vasban gazdag ételek és a felszívódást gátló fogások között érdemes legalább két-három órát hagyni. Ha például ebédre vörös húst ettünk, a délutáni kávé ne azonnal kövesse, így az értékes nyomelemnek marad ideje beépülni.

Ugyanez a logika érvényes a gyógyszerekre is. Bizonyos antibiotikumok, savlekötők és hormontartalmú készítmények szintén ronthatják a vas felszívódását, ezért ilyenkor érdemes legalább kétórás szünetet tartani a bevételük és a vasban gazdag ételek fogyasztása között. Hacsak nem találunk olyan biztonságos és hatásos, klinikailag igazolt vaspótló gyógyszert, amelynek hatóanyaga nem lép kölcsönhatásba a különböző étel- és italösszetevőkkel, gyakori gyógyszerhatóanyagokkal.

Maltofer rágótabletta és szirup: a biztonságos és hatásos vaspótláshoz

A Maltofer rágótabletta és a Maltofer szirup más vas, mint a többi – különleges cukormolekulába burkolt hatóanyaga nem lép reakcióba a leggyakoribb étel- és italösszetevőkkel, gyógyszerekkel. A csokoládéízű Maltofer rágótabletta 100 mg elemi vasat tartalmaz, nem szükséges éhgyomorra szedni – étkezéssel egy időben bevéve jobban is hasznosul, és így az emésztőrendszeri mellékhatások is ritkábbak.

A Maltofer szirupot saját ízlés szerint gyümölcs- vagy zöldséglébe, tejbe vagy kakaóba keverve is bevehetjük, napi egyszeri vagy több adagban, egyéni ízlésünk szerint. A vashiány megelőzésére és kezelésére alkalmas, magas vastartalmú, a vasat egyedülálló és jól hasznosuló formában tartalmazó, folyékony vaspótló gyógyszer mindössze 150 ml, de akár egy havi vaspótlásra elegendő. Mivel a vény nélkül kapható Maltofer-készítményekből csak annyi vas szívódik fel, amennyire a szervezetnek szüksége van, esetleges túladagolásuk sem jár veszéllyel.

Vény nélkül kapható, vas(III)-komplex-tartalmú gyógyszerek / Fotó: Phytotec Hungária Bt.