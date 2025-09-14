Drogot akart elégetni az FBI, egy egész állatmenhelyet evakuálni kellett

Az FBI által lefoglalt egy kilogramm metamfetamin elégetéséből származó füstfelhő miatt egy montanai állatmenhely munkatársait kórházba kellett szállítani – írta az Associated Press.

A menhellyel a telepen osztozkodó helyi állatrendészetének van egy hulladékégetője, amit elsősorban a sintérek által befogott és elaltatott állatok tetemeinek elégetésére használnak, de pár havonta a helyi rendvédelmi szervek, vagy az FBI ügynökei, által lefoglalt kábítószerek megsemmisítésére is.

Ugyanakkor szerdán a negatív nyomás hatására a füst elkezdett visszaáramlani az épületbe. Hasonló helyzetekben egy ventilátornak kellene megfordítani a nyomást, hogy a füst kiáramoljon az épületből, de ilyen akkor nem volt könnyen elérhető – mondta Kevin Iffland, Billings város helyettes vezetője. Egyelőre kérdés az is, hogy megfelelő hőmérsékleten volt-e az égetés, hogy ne bocsásson ki mérgező anyagokat.

Az eset miatt a nonprofit Yellowstone Valley Állatmenhely tizennégy dolgozóját evakuálták és kórházba szállították. A menhely 75 kutyáját és macskáját áthelyezték vagy nevelőszülőkhöz adták.

Triniti Halverson, az állatmenhely igazgatója pénteken azt mondta, ők azt hitték, elhamvasztott állatokból ered a füst, mert ők nem tudták, hogy szoktak ott drogokat is megsemmisíteni. Neki erősen elkezdett fájni a feje és a torka, mások szédültek, izzadtak, köhögtek.

Nem volt buli

– mondta, ahogy azt is, arról, hogy drogot égettek el a telepen, csak a kórházban szereztek tudomást. A menhely munkatársai közül sokan órákat töltöttek oxigénkamrában, de pénteken még mindig voltak olyanok, akiknek továbbra is tünetei voltak a drogtól.