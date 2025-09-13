Segítőkutya helyett aligátorral járt bevásárolni egy amerikai lelkész, három év után tiltották ki az állatot a Walmartból

Éveken át a kedvenc aligátorával járt bevásárolni egy Pennsylvania állam nyugati részén élő férfi a helyi Walmartba, mire a cégnek feltűnt, hogy a többi vásárlóra potenciális veszélyt jelentő ragadozó rendszeres vendég az üzletükben. A felismerés után nem sokkal pedig a héten ki is tiltották az állatot a hipermarketből – írja az NBC News honlapja.

A Jinseioshi névre hallgató, 1,5 méter hosszú és 15 kilós hüllő és a gazdája, a 60 éves Wesley Silva az amerikai hírtelevízió beszámolója szerint azután tűnt fel a West Brownsville-i Walmart dolgozóinak, hogy a helyi sajtóban megjelent több hír is, amelyekben rácsodálkoztak, hogy Silva az egyik bevásárlása alkalmával egy bevásárlókocsiban vitte magával a ruhát viselő állatot.

Az állat kitiltását csütörtökön a Walmart is megerősítette az NBC Newsnak, Silva azonban azt állítja, hogy korábban kifejezetten örültek nekik az üzletben.

Körülbelül három és fél éve járunk abba a Walmartba, és általában az a reakció, hogy »Ez nagyon menő!« vagy »Szuper, hogy van egy háziállatod, egy aligátor, haver!«

– mondta Silva a hírtelevízió riportjában.

A Walmart szóvivője ellenben sokkal kevésbé volt lelkes, és kijelentette, hogy Jinseioshi és más aligátorok sem számítanak szívesen látott vendégnek az üzleteikben. „Vásárlóink és munkatársaink biztonsága a legfontosabb számunkra. Szolgálati állatokat szívesen fogadunk boltjainkban, de elfogadhatatlan, hogy a nyilvánosságot potenciális veszélynek tegyük ki” – nyilatkozta a cég szóvivője.

Az aligátort érzelmi segítő állatként használó férfi azt mesélte, hogy az egyik szomszédjától kapta Jinseioshit, aki azért bízta rá az állatot, mert már nem tudott róla gondoskodni. Ha éppen nem bevásárolnak, akkor Jinseioshi rendszerint Silva házának kertjében, egy kültéri medencében hűsölve tölti a napjait, az éjszakáit pedig a fürdőszobai kádban.

Az ötgyermekes édesapa otthonában egyébként nem Jinseioshi az egyetlen különleges háziállat, hiszen a kutyája mellett hat kígyót, egy leopárdgekkót, egy komodói varánuszt, egy érces szkinket és egy másik aligátort is befogadott.

A baptista lelkészént tevékenykedő Silva hüllők iránti rajongását az is jól mutatja, hogy ő maga kis túlzással szent cselekedetnek tartja a hüllőkről való gondoskodást.

A Bibliában Isten arról beszél, hogy uralkodnunk kell az állatok felett, és én vonzódni kezdtem a hüllőkhöz. Nagyon megnyugtatóak számomra

– mondta a férfi, akinek az állatok mellett öt gyereke is van.

A családapa hüllőgyűjtő szenvedélye saját bevallása szerint még bő három évvel ezelőtt kezdődött el, amikor az egyik lánya szeretett volna egy kígyót.

„Egy este a kezemben tartottam, és valahogy elkezdtem igazán kötődni hozzá. Végül ultimátumot adott nekem a lányom: »Apa, tényleg, szerezz magadnak egy kígyót«” – emlékezett vissza a kezdetekre a lelkipásztor.