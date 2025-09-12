„Engem nagyon megviselt” – milliókat bukhattak a műkörmösök az elkapkodott uniós szigorítás miatt

Európa-szerte káoszt okozott a szépségszalonokban, hogy az Európai Bizottság 2023 októberében kihirdetett és tavaly év elején életbe lépett rendelete értelmében 2025. szeptember elsejével betiltották a műkörömépítők egyik fontos alapanyagát, a trimetilbenzoil-difenilfoszfin-oxid kozmetikai célú felhasználását. Mivel a TPO néven ismert anyaggal elvégzett kísérletek eredményei alapján arra jutottak, hogy a vegyület akár az emberek számára is rákkeltő, mutagén vagy reprotoxikus – vagyis a termékenységet és a magzatot károsító – hatású lehet.

„A TPO egy fotómegkötő anyag, ami azért felelős, hogy a géllakkok, műkörömépítő termékek az UV fényre megkössenek. Nagyon szerették a gyártók, mert széles UV spektrumon köt, vagyis szinte mindenféle lámpával kompatibilis és sok más anyaggal szemben nem sárgítja az alapanyagot a kötés után” – mutatta be a 24.hu-nak a vegyületet röviden Gyimesi László, a műköröm alapanyagokat forgalmazó Mystic Nails Hungary Zrt. ügyvezető igazgatója.

Ahogy a TPO kozmetikai alkalmazásának betiltásról szóló korábbi cikkünkben írtuk, a trimetilbenzoil-difenilfoszfin-oxid egy szintetikus, fehér, porformájú foszforvegyület, amely szerves oldószerekkel oldható. Amit eddig részben a fent felsorolt tulajdonságai, valamint a gyors megkötési ideje miatt széles körben alkalmaztak a kozmetikai gélekben, de az ipar is hasznosítja bevonatként, ragasztóként és tintaként.

„Ezt az összetevőt is átsorolták azok közé, amelyek károsíthatják az egészséget, ezért a használatát betiltották az Unióban” – folytatta Gyimesi. A kozmetikai termékek forgalomba hozatala ugyanis a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint az Európai Unió hatásköre, és a kérdést szabályozó rendeleteket valamennyi tagállamában automatikusan bevezetik.

Ugyanakkor a TPO betiltásáról szóló rendelet, amiben állatkísérletek eredményei alapján az Európai Bizottság a CMR 1B – azaz rákkeltő, genetikai károsodást okozó és reprodukcióra nézve különösen veszélyesnek minősülő – anyagok listájára tette a TPO-t, sokak szerint nem fogalmazott elég egyértelműen abban a kérdésben, hogy a 2025. szeptember elsejei határidő csak a gyártókra és a forgalmazókra vonatkozik-e, vagy a szalonokra is.

Ezért voltak, akik azt hitték, hogy a körmösök továbbra is felhasználhatják majd a TPO-tartalmú készítményekből felhalmozott készleteiket.