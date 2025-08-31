Vulgárisnak neveznek egy nőt, mert ez a ruhát vette fel egy esküvőre

Sokan nevezik szégyentelennek és vulgárisnak Noelle Downingot a ruha miatt, amit egy esküvőn viselt – írja a Sun című brit bulvárlap.

A nő egy rövid videót tett közzé magáról és párjáról az Instagramon, ami alá nem várt kommentcunamit kapott. A felvételen Noelle egy hosszú virágmintás, hangsúlyosan dekoltált ruhát visel.

A hozzászólók egy része szerint a nő megjelenése vulgáris, szégyentelen és közönséges. Voltak akik megjegyezték, tiszteletlenség ilyen ruhát felvenni egy esküvőre, hiszen azt sugallja, hogy Noelle megpróbálja az ifjú pár helyett magára, pontosabban a melleire irányítani a figyelmet.

Noelle erre csak annyit reagált, hogy ő csak egyetlen szabályról tudott: nem viselhet fehéret, amit tiszteletben is tartott.

Voltak, akik védelmükbe vették a nőt és azt írták, nem szabad valakit csak azért pellengérre állítani, mert nagyok a mellei, illetve, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a mennyasszony kényelmetlenül fogja érezni magát amiatt, hogy az egyik barátja mélyen dekoltált ruhában jelenik meg az esküvőjén.