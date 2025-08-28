Egy influenszer rendszeres oszt meg tartalmakat a gyerekeiről a közösségi médiában, ám az egyik videója széles körű felháborodást váltott ki a nézőiben – írja a Sun.

Tuesday Parazo a TikTokra feltöltött videójában épp öltözteti a gyerekeit, amikor megkérdezi a Dorothy nevű totyogós gyerekét, hogy vajon Salamon nevű testvére kakilt-e már, mire a kislány ráül az öccsére. Az anya erre arrébb teszi a nagyobb gyerekét, majd higgadtan kijelenti, hogy nem ülhet rá a testvérére. A kislány ezután elkezd a földön fetrengeni és a lábával többször hozzáér a testvére fejéhez, ami egyre csak vörösödik. Az anya újra arrébb teszi a lányát és rászól, hogy ez nem volt szép tőle, Salamon épp sír.

A kommentelők az egyperces videó láttán hasonló ítélkezés-cunamiba kezdtek, mint annak a nőnek a videója alatt, aki az autista gyereket piszkáló fiával ordibált egy játszótéren. A többség szerint még nézni is rossz, ahogy Tuesday Parazo a gyerekeit neveli, valaki a gyámhatóságot is bevonná az ügybe, illetve a szelíd nevelés (tehát az üvöltözés helyett megértésre és tiszteletre alapozó nevelés) kudarcának bizonyítékaként látták a képsorokat, de olyanok is akadtak, akik kiálltak az anyuka mellett és kalapot emeltek előtte, amiért türelmesen kezelte a gyerekeket.