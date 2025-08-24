zaklatásüvöltözésszülőautista
Élet-Stílus

Az autista gyereket piszkáló fiával ordibált a „dühös anya” – videó

24.hu
2025. 08. 24. 10:22
A nő úgy hiszi, hogy nem egy zaklatót nevel.

Megosztja az internetet egy vírusként terjedő videó, amelyben egy anya a fiával üvöltözik egy játszótéren, miután a fiú egy autista gyereket zaklatott – írja a Hindustan Times.

A felvételt eredetileg TikTokon osztották meg az Angry Mum, vagyis Dühös Anya nevű fiókon, majd az ugyanerre keresztelt Instagram oldalon is, ahol a több milliós megtekintésű videón szereplő édesanya különböző helyzetekben látható, ahogyan a fiaival üvöltözik. A legfrissebb klipben hallani, ahogy a nő ezt ordítja:

Hogy merészeled? Ez nem szép dolog! Ne merészelj ilyesmit csinálni, ne merészelj! Nem zaklatónak nevellek!

Miután a videó széles körű figyelmet kapott, az anya reagált az őt ért kritikákra egy bejegyzésben, ahol úgy tűnt, szemernyi kétsége sem támadt nevelési technikájának helyessége felől, értetlenségét fejezte ki a felháborodás miatt, és megkérdezte, hogy mióta nem kell felelősségre vonnia a szülőknek a saját gyereküket. Elmondta, hogy többször szépen kérte a fiát, hogy ne bántsa az autista gyereket, de az nem hatott, miközben ő bizonyos viselkedéseket nem hajlandó tolerálni.

Ugyan sokan üdvözölték a nő viselkedését – főként olyanok, akiket zaklattak gyerekkorukban, akiknek a gyerekét zaklatják az iskolában vagy akiknek autista a gyereke –, és úgy látják, ez a helyes szülői magatartás, mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a zaklatók nem véletlenül válnak azokká, akár épp az ilyen nevelésnek köszönhetően, megint mások pedig megjegyezték, hogy talán egy egyperces videó még nem nyújt elegendő információt ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, milyen szülő valaki.

@angrymum She looks out for everyone’s kids as much as her own😡🥺 #fyp #viral #viralvideos #mumsoftiktok #angry ♬ original sound - AngryMum

