Lelőttek egy 52 éves amerikai standupost, egyre többen firtatják humorista kollégája szerepét

Lövöldözést követően életét vesztette Reggie Carroll komikus – számolt be a The Sun. Az 52 éves standuposra a Mississippi állambéli Southhavenben lőttek rá.

A rendőrség közlése szerint „egy lőtt sebekkel rendelkező áldozatra” találtak a Burton Lane-en, de a férfi ekkor még élt, nem sokkal később viszont belehalt a sérüléseibe. A hatóság azóta bejelentette, hogy elfogtak és őrizetbe vettek egy férfit, akit a humorista meggyilkolásával gyanúsítanak. Több részletet nem árultak el az ügyről, jelenleg még folyik a nyomozás.

A rajongók körében több teória is terjeng, egyesek tudni vélük, hogy Carrollt humoristatársa, Katt Williams otthona előtt találták meg, a két komikus együtt turnézott. Ezt az elméletet erősítette meg Billy Sorrells humorista is, aki válaszokat követel Williamstől. Sorrells azt is állította, hogy a rendőrség Tranell Williamst tartóztatta le a gyilkossággal kapcsolatban. A férfi Katt Williams testőre.

Carroll halála sokkolta a családját, testvére, Jonathan Carroll a Facebookon osztotta meg a tragikus hírt a követőivel.

A humorista halála a művészvilágot is megrázta, kollégái, tisztelői sorra tisztelegnek az emléke előtt, az Oscar-díjas Mo’Nique is megemlékezett róla.

Csodálatos élmény volt együtt turnézni, úton lenni…

– emlékezett a színésznő, aki többször is fellépett a standupossal.

Carroll standuposként érte el a legnagyobb sikereit, Baltimore volt a törzshelye, de rendszeresen turnézott az Egyesült Államokban. A tévében is szerepelt, például a Showtime at the Apollo és a The Parkers című sorozatokban, utóbbiban Mo’Nique-kel együtt, és szerepet kapott a 2022-es a Rent & Go című filmben is.

A humorista nagy közösségi média követőtáborra tett szert az évek alatt, az Instagramon például 162 000 követője van.