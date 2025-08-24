medvefagylaltozó
Élet-Stílus

Egy íz kifejezetten tetszett a fagyizóba betört medvének

24.hu
2025. 08. 24. 08:09
Azért a többit is megkóstolta.

Egy hatalmas barna medve betört egy népszerű kaliforniai fagylaltozóba, ahol egy íz határozottan felkeltette az érdeklődését – írja a New York Times.

A Fuzzy-nak becézett állat múlt hét vasárnap hajnali négy órakor tévedt be egy South Lake Tahoe-i fagyizóba, ahol hamar a pult mögött találta magát, mancsig a fagylaltos dobozokban. Az állatot a biztonsági őr vette észre és azonnal riasztotta az El Dorado megyei seriffhivatalt, akik kiabálással és fényszórókkal elriasztották az állatot. A hatóság közlése szerint a fagylaltozót alig érte kár, azonban az összes fagyit ki kellett cserélni, miután a medve végigkóstolta a húsz ízből álló kínálatot; mind közül az epres ízesítésű nyerte el leginkább a tetszését.

Habár kicsit rá az esély, hogy Magyarországon hasonló történjen, ha mégis belefutnánk egy medvébe, ökölszabályok bár nincsenek, néhány tanácsot érdemes szem előtt tartani.

