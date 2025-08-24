szerencsekerékalain delonegy éve ilyenkorariarne titmus
Egy éve ilyenkor: nagy a tanárnő melle – panaszkodott a szülő az igazgatónak

2025. 08. 24.
Ahogy szokásunk, most is sorra vesszük azokat a cikkeket, amelyek egy évvel ezelőtt leginkább érdekelték olvasóinkat.

Tavaly ilyenkor még mindig kitüntetett érdeklődés övezte az eddigre már lezárult párizsi olimpiai játékokat, és az összes hír közül kiemelkedett az ausztrálok négyszeres olimpiai bajnok úszójának nyilatkozata. Ariarne Titmus azzal hívta fel magára a figyelmet, amikor a kiégése mellett az olimpiáról is meglepő kijelentéseket tett.

Szintén okozhatott némi meglepetést annak a gyereknek a története, aki az egyik tanárának a melléről mesélt otthon, amire a szülők azt találták a legjobb megoldásnak, ha bepanaszolják a pedagógust az igazgatónál.

Szerencsekerék csütörtök esti adásában a nyertes játékos a pénznyeremény mellett egy autóval is gazdagabb lett, ami a játék történetében már nem először fordult elő – azonban a tavalyi műsor során az olvasóinkat a fődíjnál is jobban érdekelte egy baki.

Idén nyáron egy ismert nemzetközi kézjelnek köszönhetően szabadulhatott meg a bántalmazó párjától egy veszprémi nő egy benzinkúton, és szomorú párhuzam, hogy tavaly ilyenkor is beszámoltunk egy hasonló esetről, amikor egy nő ugyanilyen módon tudott segítséget kérni egy kaposvári ruhabolt eladójától.

2024. augusztus 18-án elhunyt Alain Delon, és néhány nappal a halála után még sokakat érdekelt a kérdés, vajon mi lesz a színészóriás kutyájának a sorsa.

