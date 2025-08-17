egy éve ilyenkoriman helifbonnie bluealain delon
Egy éve ilyenkor: a botrányhős algériai bokszolónő megmutatta, hogy néz ki sminkben, rúzzsal és rózsaszín fülbevalókkal

24.hu
2025. 08. 17. 06:01
Mutatjuk, mely cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat egy évvel ezelőtt.

Egy éve ilyenkor ugyan már befejeződtek a párizsi olimpiai játékok, de még mindig nem csitultak a kedélyek Iman Helif nemi hovatartozásával kapcsolatban. Az ötkarikás játékok legmegosztóbb témáját szolgáltató algériai sportolónő egy beautycég Instagram-videójában tűnt fel erős sminkben, rúzzsal és rózsaszín fülbevalókkal a fülében.

Kapcsolódó
Iman Helif megmutatta, hogy a ringen kívül sminket, rúzst és rózsaszín fülbevalót is visel
Az algériai ökölvívót eddig nem láthattuk ilyen külsővel.

Sokakat érdekelt a kutatás, amelynek eredményei szerint az emberek átlagosan két drasztikus ugrást tapasztalnak az öregedésükben.

Kapcsolódó
Ebben a korban öregedünk a leginkább
Egy friss kutatás szerint az öregedés nem feltétlen lineáris, és van két pont, amikor gyorsabban öregszünk.

Egy éve ilyenkor már írtunk Bonnie Blue-ról, pedig akkor még nem vált híressé – ő az, aki később ezer férfival feküdt le 12 óra alatt.

Kapcsolódó
Milliomossá tette, hogy segít a férfiaknak megcsalni a „lusta feleségeiket”
Az Ausztráliában élő nő nem kér tiszteletet, és meggyőződése, hogy őt sosem csalnák meg.

Ezen a nyáron – ahogy az előzőn is – sokat adtunk volna, ha légkondi nélküli szobánk hőmérséklete érezhetően lehűlt volna bármilyen trükkel. Egy tiktoker az alábbi megoldást mutatta be:

Kapcsolódó
Rosszul használjuk a ventilátort egy tiktoker szerint, megmutatta a jó irányt
Sokan magukra irányítják a levegőt, vagy csak keringetik a szobában, az anyuka trükkjével viszont állítólag tartósan le tudjuk hűteni a helyiséget.

2024. augusztus 18-án, 88 éves korában meghalt Alain Delon. A legutolsó nyilvános fotó azonban 2021-ben készült róla.

Kapcsolódó
Ez volt az utolsó nyilvános fotó Alain Delonról
Visszavonultan élt douchy-i kastélyában.

