Támadják a dúsgazdag influenszert, aki az utcára ment kéregetni

Pénzért könyörög az utcán egy gazdag influenszer Lisszabonban – számolt be a Bild.

A Twitch-en meggazdagodó német streamer, a platformon 3,8 millió követővel rendelkező Trymacs korábban „túlélő videókat” készített, nemrég viszont belevágott egy négy napos kihívásba, amelynek az a lényege, hogy egy fillér nélkül megpróbáljanak pénzhez, italhoz vagy ételhez jutni a portugál fővárosban. Az influenszer testvérével, Nicivel és kollégájával, Paul Fregével vágott bele a kalandba, amit„Bettel Royale”-nak nevezték el, ami nagyjából „királyi kéregetést” jelent.

Sok rajongó azonban kritikusan szemléli a kampányt, és azzal vádolja Trymacsot, hogy egy komoly témából csinál szórakoztató műsort.

A beszámolók szerint több feszült pillanatot is átéltek az utcán, például heves szóváltásba keveredtek drogdílerekkel, akik nem engedték, hogy videóra vegyék őket, de olyan is előfordult, hogy egy ismeretlen megdobta őket egy labdával egy kávézóban.

A rajongók imádják a műsort, a nézettség folyamatosan nő, a kommentek között azonban már vegyesebb a kép.

Sokan dicsérték a formátumot, amelynek sikere szerintük bizonyíték arra, hogy Trymacs ötlete működik, Voltak azonban olyanok, aki keményen kritizálták az influenszert.

Egy felhasználó szerint a műsor nem helyénvaló és cinikus, egy másik kommentelő sarkosabban fogalmazott.

Ennek semmi köze a tartalomhoz. Ez egyszerűen undorító!

– írta, azzal vádolva Trymacsot, hogy a kampány bagatellizálja a hajléktalanok valóságát.

A feszültséget fokozza, hogy a BILD szerint több negatív kommentet is töröltek az oldalról.