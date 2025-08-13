Ibiza Final Boss: ki ez a fura fizimiskájú figura, akivel elárasztották az internetet?

Az elmúlt úgy egy héten nagy népszerűségre tett szert egy videó, amelyen egy fura frizurájú és arcszőrzetű, napszemüveges férfi táncol Ibizán. Mint később kiderült, a felvételen a 26 éves brit Jack Kay látható, aki azóta számos mém és nagyvállalatok reklámjának arca a közösségi oldalakon lett. De ki is pontosan Ibiza Final King, és mire ez a nagy felfordulás?

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ZERO SIX WEST IBIZA (@zerosixwest) által megosztott bejegyzés

Final Boss

A kifejezést a videójátékokban – vagy még ezt megelőzően a fantasy társasjátékokban – kezdték el használni, ő a végső és egyben legkeményebb ellenfél, a főellenség (egy ismert példa erre a Super Marioban Bowser a teknőskirály), de ma már használják abban az értelemben is, mint prototípus, legjobb példa – írja a Daily Star.

Az ibizai bulizó férfiak prototípusának egyszemélyi megtestesítőjének kezdték el tartani a táncos videója alapján Kay-t, a nem mindennapi frizurájával, szakállával, napszemüvegével, világító fehér fogaival, kicsit Hide the Pain Harold mosolyával, aranyláncával, keménykedő testtartásával.

Jack Kay

A táncolásáról készült videót először a Zero Six West rakta ki azzal a szöveggel, hogy valaki felismeri-e a táncoló férfit, akit, ha megtudják a nevét, akkor felírják a vendéglistájukra. A férfi végül maga is reagált, mint hogy ő az Ibiza Final Boss, új videók, közös szelfik kerültek fel róla az internetre, a közösségi oldalakon hirdetések jelentek meg a nem mindennapi fizimiskájával

A 26 éves Kay Newcastle-ben él, a népszerűséget viszont nem rest megragadni, jócskán megugrott a követői száma a frissen létrehozott Instagram- és Tiktok-oldalán, és leszerződtette egy tehetségkutató ügynökség, a valóságshow-s celebeket képviselő Neon Management, ami azt tervezi, hogy Kay-t éjszakai klubokba viszi turnéra.

Nagyvállalatok érdeklődnek utána, a Greggs gyorsétteremlánc mellett például a Booking.com, amely azt üzente neki, hogy hosszabb ideig állnák az ibizai hotelszámláját.

Ez az ember Jacként ment el nyaralni, majd Ibiza végső főnökeként távozott. Jövő héten már podcastje lesz, a jövő hónapban pedig saját kriptovalutája.

– jósolta egy rajongója az Independent szerint, , és hát nem teljesen elképzelhetetlen forgatókönyv ez például a valamivel több mint egy éve hasonló karriert bejáró Hawk Tuah-lányt vesszük alapul (akinek azóta jóval kevésbé megy már a szekér).

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jack Kay (@jack.kayy1) által megosztott bejegyzés

De a sztárságnak Kay esetében is van árnyoldala. A Mirror arról ír, azzal küzd a híresség, hogy megtartsa a barátnőjét, aki közvetlenül azelőtt szakított vele, hogy hírnevet szerzett a Final Boss, mivel nem tetszettek neki a férfi bulizási szokásai.

Már majdnem egy éve volt együtt Alisha Cookkal, együtt is laktak, de már az ibizai nyaralás előtt is vékony jégen táncolt Kay, hogy elment bulizni a haverjaival, az utolsó cseppet jelentette.

Állítólag aztán újra összejöttek, mikor hazatért Kay Newcastle-be, de azóta nagy a csend körülöttük, a friss híresség még egyszer sem posztolt barátnőjéről, feltűnt ugyanakkor a követői között Bonnie Blue, aki pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 12 óra alatt több mint ezer férfival feküdt le, és számos olyan kép került ki a főfőnökről, amiken nőkkel látható, mióta hírnevének köszönhető – immár magángéppel – visszatért Ibizára.