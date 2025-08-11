Szerinte nála senki nem töltött több időt tetoválószalonban – elmondta, hol fájt a legjobban magára varratni

Egy korábban séfként dolgozó kanadai apa, Remy, azt állítja, hogy teste 96 százalékát fedik tetoválások, és hogy több időt tetoválószalonban nála, nem töltött senki.

A legtöbb testrészemet 10, egyes részeket még 30-nál is több réteg fedi

100 százalékig biztos benne, hogy nincs olyan ember, aki valaha is több réteggel rendelkezett volna, mint ő, vagy hogy többször ment volna el tetoválóművészhez, több órát töltött volna el a tetoválószéken.

Állítása szerint mintegy 394 ezer kanadai dollárt, azaz majdnem 100 millió forintot költött el a tetoválásaira, mióta 2001-ben előbb egy arcpiercinget szerzett be, majd a fia nevét is magára tetováltatta.

Hetente többször is a tű alá fekszik, szóval bőven van tapasztalata a témában, a nemi szervét, a szemhéját, a hónalját is több tetoválás fedi, utóbbit 16-17 alkalommal érte tetoválótű. A Mirrornak most arról is beszámolt, nem ezekre a területekre, hanem egy másik testrészére volt a legfájdalmasabb rajzoltatnia: