Meg kellett emelni egy folyó vízszintjét, hogy az amerikai alelnök kajaktúrára tudjon menni a születésnapján 

Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance a múlt hétvégén lett 41 éves, és egy családi kajaktúrával szerette volna megünnepelni a születésnapját Ohio államban. Azonban Little Miami nevű folyóban túl kevés volt a víz a kényelmes és biztonságos evezéshez, ezért a titkosszolgálatok munkatársainak meg kellett emeltetnie a folyó vízszintjét, hogy teljesülhessen az alelnök kívánsága – számolt be az Associated Press nevű hírügynökség.

Az amerikai titkosszolgálat azt közölte a történetről elsőként Guardiannel, hogy azért volt szükség a folyó vízszintjének a megemelésére, hogy az alelnököt és családját kísérő, testőröket és vízimentőket szállító motoros vízi járművek „biztonságosan tudjanak közlekedni”.

Az alelnök születésnapi kajaktúráját a kritikusok egyenesen botrányosnak tartják. A Vance család ugyanis nem ebben az államban, hanem Cincinnatiben él, az utazás és annak biztosítása pedig költséges mulatság lehetett. Ami elég visszásan hat, miközben Donald Trump elnök a kormányzati kiadások csökkentését tartja az egyik legfontosabb feladatának.

A George W. Bush elnöksége alatt a Fehér Ház vezető etikai ügyvédjeként dolgozó Richard W. Painter egy X-en megosztott bejegyzésben

felháborítónak nevezte, hogy a hadsereg mérnöki testülete az adófizetők pénzét költi arra, hogy növelje a vízhozamot egy folyóban, hogy az alelnök evezni tudjon, amikor a Nemzeti Park Szolgálatot érintő költségvetési megszorítások súlyosan befolyásolták minden más családi nyaralását.

A mérnöki testület nem kívánt foglalkozni a folyó megemelésének pénzügyi hatásaival. Gene Pawlik szóvivő elmondta, hogy az ügynökség Louisville-i kerülete ideiglenesen megnövelte a Caesar Creek tóból a Little Miamiba történő lefolyást Délnyugat-Ohióban, „hogy támogassa az amerikai titkosszolgálat személyzetének biztonságos hajózását”. A szóvivő szerint ez a lépés teljesen megfelelt az operatív kritériumoknak, és a szokásos gyakorlatba illeszkedik.

„Megállapítottuk, hogy a műveletek nem befolyásolják hátrányosan a folyásirány alatti vagy a folyásirány feletti vízszinteket. Az érintetteket az alsó folyásirány mentén előzetesen értesítettük az enyhe lefolyásnövekedésről, ami 2025. augusztus elsején következett be” – fogalmaz az ügynökség közleménye. Vance születésnapja egyébként augusztus 2-án volt.

„A titkosszolgálat gyakran alkalmaz védelmi intézkedéseket az alelnök vagy a stábja tudta nélkül, ahogy ez a múlt hétvégén is történt” – reagálta az ügyre Vance szóvivője, Taylor Van Kirk, illetve azt is hozzátette, hogy az alelnököt nem avatták be a részletekbe.

Ez a bánásmód azonban egyáltalán nem számít különlegesnek, ha az Egyesült Államok vezetőiről, vagy potenciális vezetőíról van szó.

Amikor Bill Clinton alelnöke, Al Gore 1999-ben a demokraták elnökjelöltje volt, akkor egy kampányesemény keretében ő is elment evezni a Connecticut folyóra úgy, hogy közben a titkosszolgálat emberei vigyáztak rá. Az evezés kedvéért pedig a titkosszolgálat kérésére akkor is meg kellett emelni a vízszintet.

Az 1999-es ügy kapcsán Gore kampánystábja a hírügynökség szerint azzal védekezett, hogy nem ők kérték, hogy megnöveljék a folyó vízszintjét.