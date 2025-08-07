Molnár Anikó két plasztikai műtétet tud le egyben: „Úgy voltam vele, egyszerre fájjon a kettő”

Molnár Anikó az elmúlt időszakban 18 kilótól szabadult meg, de mint mondja, közel 50 évesen már meglátszik a bőrén a fogyás.

„Eddig is voltak nagy fogyásaim, azonban korábban sosem látszott ennyire. Továbbá mivel úgymond a testemből élek, többször is kaptam olyan visszajelzést a fotósomtól munka közben, miszerint látszik, hogy kifogytam a bőrömből” – nyilatkozta a Borsnak a felnőtt tartalmakat gyártó celeb.

Eldöntöttem, hogy megműttetem a hasamat. Illetve a cicimen is látszik a fogyás, és a munkám miatt nem engedhetem meg, hogy ne legyen tökéletes a testem. Már az orvossal is megbeszéltem, hogy ha a hasamat megműti, akkor már egy altatás alatt a mellemen is végezzen beavatkozást, mert előbb-utóbb úgyis meg kéne műteni azt is.

A műtét jövő héten lesz, ez lesz az ötödik alkalom, hogy az egykori valóságshow-sztáron mellplasztikát végeznek.

Hasplasztikám még nem volt, zsírleszívásom már igen, de azért az más. Úgyhogy egy icipicit be vagyok szarva, de leginkább az altatástól. Viszont úgy voltam vele, hogy akkor egyszerre fájjon a kettő, és egyszerre legyek bekötve hat hétig. (…) A műtét után hat hétig nem lesz a legjobb állapotban a cicim és a hasam

– mondta el Molnár Anikó.