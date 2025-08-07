ifjabb schobert norbert
Ifj. Schobert Norbert előtte-utána fotókkal szemléltette, mennyit változott a teste egy év alatt

TV2
admin Grósz Petra
2025. 08. 07. 12:46
TV2

Ifjabb Schobert Norbert visszatérő versenyzőként száll majd ringbe a Sztárbox idei évadában: ezúttal Meszes Balázs lesz az első ellenfele. A 2023-as mezőnyben Istenes Bencével mérkőzött meg, akit végül nem sikerült legyőznie.

Rubint Réka és Schobert Norbi idősebbik fia a minap előtte utána fotókkal szemléltette az Instagram-oldalán, mennyit változott a teste az elmúlt egy évben.

1 év különbség és mínusz 8 kg. Az első képen 82 kg voltam, a másodikon már 74 kg. Tavaly ilyenkor még csak simán edzegettem, de már egy jó ideje csak a Sztárbox felkészülésemre fókuszálok. Nem voltam rossz formában, de ma már nem csak az a cél, hogy jól nézzek ki, hanem hogy a legjobb legyek 😈🙌❤️

– fűzte hozzá a fotókhoz.

