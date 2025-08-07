Ezekkel a szavakkal segített lebuktatni az angliai drogbandát a papagáj

Az angliai rendőrség letartóztatott egy tizenöt tagú drogbandát, és az ellenük felhozott vádakban egy beszélő papagáj is bizonyítékként szolgált – írja a Sun.

A madarat akkor fedezték fel, amikor a rendőrök razziákat tartottak Blackpoolban, és nagy mennyiségű kábítószert, készpénzt és telefonokat foglaltak le, köztük az egyik vádlott, Shannon Hilton készülékével. A nő telefonján talált videókban több kiló drog látható, valamint felvételek a Mangó nevű papagájról, amit arra tanít a gazdája, hogy mondja azt, „kettő 25-ért”, ezzel utalva a crack utcai árára. A jelenet közben gyerekek is tartózkodtak a szobában, míg más felvételeken a heroinból, kokainból, kannabiszból és ketaminból befolyt illegális pénzzel játszik az állat.

Mi a legtehetségesebb dolog, amit a háziállatod csinál? Ül? Pacsit ad? Mi van a beszéddel?

Egy drogdíler papagája megtanulta azt mondani, hogy „kettő 25-ért” – ezt a kifejezést a gazda a barátja által vezetett bűnözői banda nyelvhasználatából vette át. Nem éppen olyan kifejezés, amit szeretnél, hogy a papagájod kiabáljon, amikor a rendőrség kopogtat az ajtón!

– olvasható a rendőrség nyilatkozatában.

A házkutatás ideje alatt Hilton párja, a 35 éves Adam Garnett már a börtönbüntetését töltötte, akinek a cellájában telefonokat és egy wifi routert találtak, amelyen keresztül kapcsolatot tartott a banda többi tagjával. A múlt héten a banda 15 tagját több mint 103 év börtönbüntetésre ítélték összesen, miután 2023 februárja és 2024 júliusa között nagy mennyiségű kábítószerrel kereskedtek Blackpool környékén.