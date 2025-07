Sebestyén Balázs reagált a letartóztatásáról szóló álhírre: „Durva, hogy mire képes az AI!”

Megjelent egy Sebestyén Balázs letartóztatásáról szóló álhír a neten. A Bors beszámolója szerint egy mesterséges intelligencia által generált kamuvideóban azt állítják, hogy a műsorvezetőt őrizetbe vette a rendőrség, és a kiszabadítása érdekében próbálnak kicsalni pénzt az emberektől.

Erre a Rádió 1 reggeli műsorának egyik hallgatója hívta fel a figyelmet a Balázsék csütörtöki adásában.

Kaptam pár SMS-t a napokban, hogy jól vagyok-e, meg mi a helyzet, de nem igazán értettem. Aztán egy hallgatónk elküldte, hogy milyen cikkek terjengenek rólam, és van, aki utalt is ezeknek pénzt. Így szól a történet: Sebestyén Balázs szabadon bocsátásáért tüntetnek a rajongók, a botrányos interjú után. Ezt generálta az AI, tehát már itt tartunk

– vázolta fel a történteket Sebestyén a rádióban, majd a kamucikk egy részét is felolvasta:

„Tegnap százak gyűltek össze Sebestyén Balázs védelme érdekében, miután egy élő adás során ellentmondásos incidens történt. Sokkolta és felháborította a rajongókat Sebestyén Balázs őrizetbe vételének elrendelése, akit a kormány azzal vádol, hogy a olyan érzékeny információkat hozott nyilvánosságra, amik veszélyeztetik az ország gazdaságát. Következésképpen a hatóságok házi őrizetbe helyezték, és szigorúan megtiltották, hogy a média kapcsolatba lépjen vele” – olvasható a szövegben, amelynek szóhasználata is erősen sejteti, hogy mesterséges intelligencia írta.

Azt is írta a hallgató, hogy banki adatokat kérnek el, és rá fog futni más is, mert az anyukája is utalt nekik kétszer. Azért ez mennyire durva, hogy mire képes az AI! Úgyhogy csak óvatosan