Egy medencék tisztításából élő amerikai férfi lerántotta a leplet a víztükrön kicsapódó fehér hab titkáról. Az Oklahomában élő Ben TikTok videója pedig kis túlzással felrobbantotta a közösségi oldalt, ahol az elmúlt szűk két hétben több mint 2,3 millió alkalommal játszották le a felvételt.

„Én mondom neked, ha tudnád, mi van a vízben, soha többé nem mártanád bele a lábujjadat” – kezdte a mondandóját a közösségi oldalt Bencoffman1 névvel használó férfi, akinek a bejegyzéséről az Indy100 is beszámolt.

Ben elsőként arra figyelmeztette a videó nézőit, hogy a klórtól „nem lesz tiszta a víz”, és elmagyarázta, hogy egy forgalmas nyilvános medencében, ahol egyszerre akár nagyobb embertömeg is élvezheti a napsütést,

minden, ami a testükről lekerül, a medencében köt ki.

Ez a naptejtől és a dezodortól kezdve az izzadtságig mindent magában foglal. Beleértve természetesen a renitens fürdőzők által vízbe engedett vizeletet is.

„Nos, amikor mindez felhalmozódik, abból lesz a hab a víz tetején. Szóval ezek a buborékok nem csak olyan buborékok, amik azért keletkeznek, mert a víz nagyon gyorsan kavarog” – magyarázta a hivatásos medencetakarító. Majd azzal folytatta, hogy „ez a hab valójában egy testápoló olajokból, vizeletből, mosószerből és mocsokból álló kémiai leves”.

De Ben emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a klór megnyitja a fürdőzők pórusait is, ezáltal pedig lehetővé teszi, hogy a bőr alatt található különböző váladékok könnyebben a vízbe szivároghassanak.

És ha ez nem lenne elég nyugtalanító, van egy még komolyabb kockázat is. Ben szerint ugyanis a medencékben a riptosporidiózis nevű, akár „napokig vagy hetekig tartó heves hasmenést, hányást és kiszáradást” okozó betegségért felelős parazita is megjelenhet. Hiszen ez a parazita a klórozott vízben is életben tud maradni.