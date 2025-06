Súlyos bajoktól menthet meg napi két csésze tea, de be kell tartani egy fontos szabályt

Régóta köztudott, hogy a tea egészséges, ám a kínai Nantong Egyetem kutatói ezt most be is bizonyították – írja a Daily Star című brit bulvárlap.

A kutatók a teaszeretetükről híres britek közül vontak be 178 ezer egészséges felnőttet hosszú éveken át tartó vizsgálatukba, akiknek az átlagéletkora 55 év volt.

Arra jutottak, hogy azok, akik napi két csészényi teát ittak meg 21 százalékkal kisebb eséllyel kaptak stroke-ot, vagy szívrohamot. A jótékony hatások azonban csak azoknál működtek, akik cukor, vagy más édesítőszerek nélkül itták a teájukat.

„Az édesítetlen tea fogyasztása összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek, a koszorúér-betegség, a stroke és a szívelégtelenség kockázatának csökkentésével” – írták a kutatók a Journal of Cardiology Cardiovascular Risk and Prevention című orvosi szakfolyóiratban megjelent tanulmányukban.

A kutatók szerint az eredményeiket az magyarázza, hogy édesítés nélkül maradnak meg a teában a jótékony vegyületek, köztük a polifenolok, melyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásúak.