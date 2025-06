Schell Judit az egyedülálló anyaságról: Volt, hogy hónapokig nem fizettem be a számlákat

Schell Judit volt Kadarkai Endre vendége a NŐSZINTÉN podcast legutóbbi adásában, melyben az az időszak is szóba került, amikor a színésznő huszonévesen egyedülálló anya lett. Schell első gyereke, László születésekor 21 éves volt, fia édesapjával pedig hamar véget ért a kapcsolatuk. Ekkoriban pénzügyi gondokkal is meg kellett küzdenie – szúrta ki a Blikk.

Ha most visszanézek, akkor már látom, hogy milyen nehéz volt. Persze közben is éreztem, hogy ez nem egyszerű, de huszonévesen az ember könnyedebben veszi ezeket a dolgokat. Akkor kihívásnak tekintettem, hogy most ennyiből élünk, holott nagyon kevésből éltünk. Tizenkilencezer forintot kaptam kézhez, és harmincöt volt az albérletem. Nem tudom, hogy tudtam ezt kipótolni, de mindig jött valami. Persze úgy is volt, hogy hónapokig nem fizettem be a számlákat