Jákob Zoltán feljelentést tett a nevében zajló csalások miatt

Jákob Zoltán nemrégiben a közösségi oldalán számolt be arról, hogy feljelentést tett a rendőrségen a nevében zajló csalások miatt. Videójában a milliárdos képernyőfelvételeket is mutatott arról, milyen módszerrel igyekeznek a csalók pénzt kicsalni a célpontjaikból a Facebookot és a Messenger applikációt használva.

Már személyi igazolványt is hamisítottak rólam, és azt küldözgetik, hogy meggyőzzenek mindenkit. Elküldik, mennyi pénzt lehet nyerni, küldenek egy autót, amit meg lehet nyerni. A nyereményhez aranykártyát kell kiváltani, ami 80 ezer forint, és ezt kérik elutalni bankszámlára. Ez már nem a régi megállítós játék, és itt nem bankkártyaadatot kérnek, hanem a bankszámlájukra kérik utalni a pénzt. A posztjaimban a kommentelőkre is ráírnak, és üzenetben is bombázzák őket