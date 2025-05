„Mint egy darab hús” – mesterséges intelligencia „olvasta fel” a hallgatók nevét a diplomaosztón

Alaposan meglepődtek az egyetemisták, amikor a mesterséges intelligencia „mondta ki” a nevüket a diplomaosztó ünnepségükön – írja a LADbible. Az AI robothangon szólalt meg a a New York-i Pace Egyetem eseményén, egyesek szerint olyan érzést keltett, mint egy „szupermarket önkiszolgáló pénztára”. A történtekről videó is készült, amit megosztottak az X-en.

Colleges are using AI name readers to announce students’ names during graduation ceremonies.pic.twitter.com/wOnGX0C95Q

— Daily Loud (@DailyLoud) May 23, 2025