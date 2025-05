„Élő embert nem láttam még így popcornt enni” – furcsa videó terjed Tom Cruise-ról

A héten mozikba kerülő Mission: Impossible – A végső leszámolást Tom Cruise maga is népszerűsíti a tengerentúlon. A film rendezőjével, Christopher McQuarrie-rel nemrég részt vettek egy vetítésen, ahol Cruise betárazott popcornból is. A híresen nagy mozirajongó színészről több felvétel is terjed a neten, melyek különös popcornfogyasztási szokásait taglalják.

Cruise ugyanis valóban nem hagyományos módon fogyasztja a sós rágcsálnivalót: a videók alapján erővel behajít egy-egy szemet a szájába.

Kiváló meglátások születtek erről az X-en, írja a DailyMail:

„Olyan, mint a mesterséges intelligencia. Jól utánozza az emberi viselkedést, de gyakran egészen szokatlan módon.”

„Még soha nem láttam élő embert úgy pattogatott kukoricát enni, mint Tom Cruise.”

„Minden középkorú apa így falatkozik.”

„Ennél Tom Cruise-osabb módon nem lehet popcornt enni.”

Alább, az Instagram-posztban történtő lapozással megtekinthető a videó: