Gerillamarketing csúcsrajáratva: Megszületett Peppa malac kishúga, a People magazin exkluzív interjút közölt a családdal

Február végén mi is hírt adtunk arról, hogy bővül Peppa malacék családja, kistestvére lesz a határtalanul népszerű rajzfilm címszereplőjének. Mindezt ráadásul nem a sorozat egy epizdójában jelentették be, hanem a Good Morning Britain című brit tévéműsorban. Egy hónappal ezelőtt még gender reveal partit is tartottak az érintettek, most pedig megérkezett a nagy bejelentés: megszületett Peppa malac és George (ő a magyar szinkronban megmagyarázhatatlan okokból a Zsoli nevet kapta) kishúga, Evie.

Mindez már így is óriási hírverést csinált a rajzfilmnek, de a marketingesek még erre is rátettek egy lapáttal: nem elég, hogy az „újszülött” megérkezését sem a sorozatban tárták a rajongók elé, a húsvér celebekhez hasonlóan az egész sztorit, illetve a kicsiről készült első képeket „eladták” a People magazinnak, akik „exkluzív riportot” közöltek a családdal.

Fantasztikusan érzem magam – mesélte a People-nek Mama malac. Annyira izgatott vagyok, hogy Evie végre itt van, boldog és egészséges! Nem mondom, hogy könnyű szülés volt, mert nem vagyok benne biztos, hogy létezik ilyen – oink! De megérte, miután már biztonságban a karjaimban volt, és a család megismerhette őt

– olvasható a lap „riportjában”, ahogy az is, hogy „[Evie] ugyanolyan kíváncsi és izgatott, mint Peppa, és ugyanolyan játékos és vicces, mint Zsoli. Ők máris egy igazi kis trió! Akárcsak Peppa, Evie is imádja a zenét, mindegy, mi szól”. A People cikkében mindezeken túl zavarbaejtően sok részletet megtudhatnak még az olvasók, leginkább Mama malactól.

A fotók tanúsága szerint a jövevény akkora, mint 4 alma egymásra rakva, a súlya pedig „8 köteg ölelést” tesz ki.

Azóta pedig természetesen mindenféle merchöt lehet kapni a család új tagjának képével és az új családi fotóval ellátva, szóval komoly bevételeket remélhetnek a rajongóktól az ötletgazdák az előttünk álló hetekben.