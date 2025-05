Tomán Szabinának fájt, amit volt férje, Árpa Attila mondott róla egy interjúban

Árpa Attila nemrég Peller Mariann Nagyfiúk podcastjában beszélt egykori feleségéről és gyermeke édesanyjáról, Tomán Szabináról.

– idézi a story.hu a színész akkori nyilatkozatát, amire most Tomán is reagált.

Ez fájt nekem, azt nem mondhatom, hogy nem. De azt gondolom, mi csodás éveket töltöttünk együtt, az én oldalamról. Nagyon sok jó emlékem van, és van egy csodálatos kislányunk, akiben ő is ugyanannyi, mint amennyi én. Tehát innentől kezdve, ha volt rossz is, ha volt is olyan helyzet, amit mondjuk mi nem tudtunk együtt megugrani, én nem gondolok erre. Ez most lehet, hogy elcsépelt, hogy nem csak a rosszra gondolok, de én még mindig kapaszkodom azokba a jókba. Nekem még mindig ott vannak azok az emlékek. Azért nem egy-két évet töltöttünk együtt, hiszen 2001-től 2013 ősz végéig együtt lüktettünk. Úgyhogy nekem vannak kapaszkodóim ma is, amik akkor is voltak, amikor abban a házasságban voltam… És most is van kapaszkodóm, hogy miért csodás, hogy van a közös múltunk, és miért csodás, hogy van egy közös gyerekünk