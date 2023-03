Árpa Attila a lányáról: A filmezés jobban érdekli, mint a fogyókúrás fehérjeporbiznisz

Volt felesége, Tomán Szabina fehérjediétás termékek értékesítésével foglalkozik.

2007-ben született meg Árpa Attila és Tomán Szabina lánya, Amira Johanna. A szülők házassága válással végződött, lányuk külön él mindkettőjüktől, ugyanis kollégiumban lakik. Árpa a Borsnak nyilatkozott egyetlen gyerekéről:

Amirát az alkotás, a rajzolás, a design, az animáció érdekli, hiszen ezt is tanulja az iskolában, amiért elköltözött otthonról. Számomra egyértelmű: a filmezés jobban érdeki őt, mint a fogyókúrás fehérjepor biznisz. És ennek nem biztos, hogy mindenki örül.

Ezzel volt felesége vállalkozására utalhatott, Tomán Szabina ugyanis 2012 óta foglalkozik fehérjediétás termékek értékesítéssel, 2016-ban kezdte saját márkája hazai forgalmazását.

A színész azt is elárulta lányáról, hogy imád rajzolni, de videókat is ügyesen készít. Az is előfordult már, hogy együtt forgattak.