Árpa Attila: Mi, heteroszexuális, asszertív fellépéssel rendelkező férfiak kezdünk kisebbség lenni

Árpa Attila a Nagyfiúk című podcastműsor vendége volt, ahol Peller Mariann-nal beszélgetett. A színész az interjú elején leszögezte: teljesen őszinte lesz. Nem is fogta vissza magát.

– idézi az nlc Árpát, aki gyerekkorából hozta ezt a mintát.

Úgy nőttem fel Németországban, hogy a férfiak cigiztek, ittak, káromkodtak, és ha valaki a nő fenekére csapott, hogy »de jó a popsid babám«, akkor ő még talán elismerésnek is vette, nem panaszkodott. Na, én ebben a világban nőttem fel. Nemcsak édesapám miatt, aki egy igazi férfi volt, hanem a tévében és a filmekben is ezt láttam. Az én James Bondom Sean Connery volt, aki akkor is odarántott magához egy nőt, és megcsókolta, amikor az azt mondta, hogy »James, ne!« Volt, amikor egy pofont is lekevert, és ő magánemberként is azt mondta, hogy ez belefér. Nyilván ezzel én nem értek egyet, de így nőttem fel