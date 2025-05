Lassan fél éve bezárt a híres delfinárium, de két kardszárnyú delfin még mindig az omladozó medencékben él

Jelenleg is a túlélésért küzd két kardszárnyú delfin, miután a lakhelyük, a fénykorában a francia Riviéra híres delfináriumának számító Marineland d’Antibes az év elején bezárt, a két állatot viszont otthagyták a medencéikben – írja a Daily Mirror.

A delfináriumot még 1970-ben nyitották meg a Cannes és Nizza között található Antibes városában, és sokáig népszerű turistalátványosságnak számított, hiszen ez volt az egyik olyan delfinárium, ahol még kardszárnyú delfinek is éltek. De az állatok fogva tartását szabályozó törvények szigorodása és a csökkenő forgalom miatt a delfináriumnak tavaly év végén le kellett húznia a rolót.

A fogságban születő és egész életét fogságban töltő két kardszárnyú delfin – a Wikie nevű 23 éves nőstény, és a 11 éves fia Keijo – elhelyezését azonban az elmúlt öt és fél hónapban sem tudták megoldani. Így az emlősök azóta is a delfinárium karbantartás nélkül napról napra egyre jobban leamortizálódó medencéiben. Anélkül, hogy rendesen megtisztítanák a vizüket, ami az utóbbi időben nyálkássá is vált emiatt.

A fogságban élő vízi emlősök és vízi állatok kiszabadításáért küzdő aktivistacsoport, a TideBreakers egyik alapítója szerint ezek a körülmények olyan nagy veszélyt jelentenek a két delfinre, hogy ha nem szállítják el őket hamarosan, akkor „megbetegedhetnek és elpusztulhatnak” a medencéikben.

„A Marinelandról készült felvételek áttekintése alapján tudjuk, hogy a tartály veszélyt jelent. Tudjuk, hogy nem tisztítják megfelelően, és szétesőben van. Ez minden nap veszélyt jelent ezekre az orkákra” – mondta Marketa Schusterova. Majd így folytatta:

Nagyon aggódunk, hogy a helyzet annyira kritikussá vált, és a víz minősége annyira megromlott, hogy egészségügyi problémákat fog okozni ezeknek a bálnáknak, és el kell majd altatni őket, mielőtt még esélyük lenne arra, hogy valóban eljuthassanak egy menhelyre. Ami azért is tragikus, mert a hím, Keijo, mindössze 11 éves, az anya is csak 23 éves. Pedig a vadon élő példányok akár 70-80- évig is élhetnek, mint az emberek.