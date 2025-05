Presser, Alföldi, Banderas – híres vásárlóikról meséltek a Kincsvadászok szereplői

A Kincsvadászok három szereplője – Kelen Anna, Molnár Viktor és Fertőszögi Péter – nyilatkoztak a Meglepetésnek, egyebek mellett arról, mely hírességekkel kerültek kapcsolatban a munkájuk során.

A műtárgybecsüs és galériatulajdonos Molnár Viktor így mesélt híres vásárlóiról:

Színészek, művészek, zenészek. Alföldi Róbert gyakran vásárol nálam, mert ő is szereti az 1950-es és az 1980-as évek között készült tárgyakat. Az is előfordult, hogy én is megvettem néhány dolgát, amit megunt. A gyűjtőszenvedély veszélyes tud lenni, nagyon sok tárgyat képesek vagyunk felhalmozni. Egyszer vettem egy Alföldi-képet, és Robit kértem meg, hogy hitelesítse, valóban ő az alkotás készítője. Ő volt.