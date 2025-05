Azt már a pszichológia tudományának megjelenése előtt is tudtuk, hogy gyakran a szavaink nem sokat érnek, ha nem társulnak hozzájuk azokat alátámasztó cselekedetek, időnként pedig szavakra sincs szükség, hogy egy környezetünkben lévő ember azonosítsa, kivel áll szemben. A Harvard Egyetem egyik pszichológusa például arra adott magyarázatot, mi alapján érzünk valaki felé az első pillanattól kezdve szimpátiát (és ekkor milyen kérdéseket teszünk fel magunkban), most viszont nem ő, hanem egy Vietnámban élő kollégája, Lachlan Brown hozna minket közelebb a mindennapi gesztusainkban megnyilvánuló tudatalattinkhoz.

Ez a gesztus – amely sokszor szinte automatikus – nemcsak az udvariasságra, hanem olyan pszichológiai jellemzőkre utal, amelyek megmutatják, hogyan gondolkodik, mit érez, és hogyan viszonyul másokhoz az, aki éppen segíteni próbál

– idézi a pszichológust a Nosalty.

Az íróként is tevékenykedő Brown egy hétköznapi helyzetet vett górcső alá, és részleteiben elmerült abban, mit jelent, ha segítünk egy pincérnek leszedni az asztalt. Ugyan a morzsák feltakarítása, valamint a szalvéta és a tányérok leszedése nem túl megerőltető feladatok, és szerves részei egy felszolgáló munkájának, heti több nap és akár napi több százszor is elvégezni ezeket a mozdulatsorokat bárki számára kimerítő lenne, főként, ha mellévesszük az időnként nehezebb természetű vendégek megjegyzéseit is. Egy kis figyelmességgel lehet, hogy a pincérnek is okozunk néhány örömtelibb percet, ráadásul ha így teszünk, az sokat elárulhat a személyiségünkről.

A pszichológia szerint az ilyen emberek kiemelkednek az empátiájuk és a szociális érzékenységük révén: képesek átérezni mások érzéseit, és ennek megfelelően viselkednek – anélkül, hogy bármit is várnának cserébe

– mondja Lachlan Brown.

Ez a viselkedés amellett, hogy rámutat a cselekvő személy empátiájára, a szerénység és a felsőbbrendűség hiányának szintén lehet a jele, valamint a pszichológus olyan következtetéseket is levon, miszerint az így működő emberek szolgálatkészek, felismerik, mikor van szükség segítségre és azt nem restek megadni, hűek maradnak az értékrendjükhöz, amelyet a következetes viselkedésükkel tükröznek.

Az, aki segít ezekben az apró feladatokban, értékeli mások munkáját, és tisztelettel viszonyul hozzá, elismerve: minden foglalkozás megérdemli az elismerést

– zárja gondolatait a pszichológus.