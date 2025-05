Kerekesszékben fotózták le David Hasselhoffot

David Hasselhoffról a minap a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren készítettek fotókat, ahogyan kerekesszékben közlekedik. Egy lesifotósnak azt mondta, nagy fájdalmai vannak.

– árulta el akkor a Page Six cikke szerint.

A Baywatch 72 éves sztárja és 45 éves felesége, Hayley Roberts éppen a mexikói Cancúnból tértek haza.

