Dudás Miki Szigligeti Ivettről: „Rendeződött a kapcsolatunk, de nem vagyunk teljesen boldogok, apukám miatt”

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata az elmúlt években többször is zátonyra futott, az olimpikon édesapjával történt tragédia azonban újra közelebb hozta őket egymáshoz. A gyász miatt azonban nem lehetnek önfeledten boldogok.

Rendeződött a kapcsolatunk Ivett-tel, de nem vagyunk teljesen boldogok, apukám miatt. Beszéltünk pszichológussal, és szerinte ez a gyászidőszak még hosszú évekig elhúzódhat. Rengeteg mindenről ő jut az eszembe: amikor lementünk Hajdúszoboszlóra, hallgattuk a rádiót, megszólalt egy zene, én pedig elsírtam magam. Nem is feltétlenül az én szomorúságom az, ami elsősorban fontos, hanem az a szörnyű helyzet, amikor látom édesanyámat szenvedni

– idézte a sportolót a hot! nyomán a Blikk.

Közel negyven évet éltek le édesapámmal, és most jött volna az az időszak, amikor kicsit lazíthattak volna a nyugdíjas éveikben. Az egész család mellette van, és az unokák miatt igyekszik mosolyogni, de elvették az élete társát. Az is hatalmas teher nekünk, hogy végignéztük, ahogyan meghalt. Egyáltalán nem érdemelte meg, de most azon vagyunk, hogy minél több időt töltsünk anyukámmal